Madagascar: Campagne de vanille - L'Etat fixe de nouveau le prix de la vanille verte à 75 000 ariary le kilo

Cette fois-ci sera peut-être la bonne. L'Etat fait preuve de rigueur et décide une fois de plus de fixer le prix de référence à 75 000 ariary le kilo de la vanille verte.

Dans le cadre d'une tournée de travail réalisée dans la SAVA la semaine dernière, une délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, Edgard Razafindravahy, a rencontré les acteurs de la filière vanille pour prendre les décisions jugées indispensables pour sauver cette filière qui joue un rôle important dans l'économie du pays.

Très difficile

Ce prix de référence de 75 000 ariary n'est pas un fait nouveau puisque la directive était déjà annoncée au début de l'actuelle campagne en mai 2021. Une décision qui a été très difficile à appliquer puisqu'au final, et face au diktat des collecteurs, des planteurs étaient obligés de céder leur production entre 20 000 ariary et 50 000 ariary au plus. La non application du prix de référence trouve notamment son origine dans l'inexistence d'un décret qui obligerait les opérateurs à s'y soumettre. Une situation qui allait en tout cas au détriment des petits paysans qui étaient obligés de vendre à perte ou se contenter d'une petite marge malgré la dureté de leur travail. À plusieurs reprises d'ailleurs, les associations de paysans et les organisations de la société civile ont interpellé l'Etat à prendre les décisions qui s'imposent dans l'intérêt des paysans producteurs. Lors de sa tournée présidentielle à la fin octobre 2021, le président de la République Andry Rajoelina avait de nouveau annoncé que pour la campagne 2022, le kilo de la vanille verte serait à 75 000 ariary et pas moins.

Rigueur

En tout cas, le gouvernement veut visiblement faire preuve de rigueur dans l'application de la décision. " La donne va changer et toutes les dispositions seront prises pour faire appliquer les réglementations sur la filière vanille ", a expliqué le ministre Edgard Razafindravahy. Et la présence de plusieurs ministres (Agriculture, Justice, Gendarmerie) durant cette rencontre à Sambava témoigne de la rigueur dont va faire preuve le gouvernement pour faire appliquer les dispositions censées protéger la vanille malgache. Une filière vitale pour l'économie malgache en tant que deuxième pourvoyeur de devises estimées à environ 700 000 dollars par an. Notons que le début de la campagne de vanille 2022 sera probablement fixé cette semaine au prochain conseil des ministres. Les associations d'acteurs de la filière vanille souhaitent que l'on tienne compte des avis issus du savoir-faire et des expériences des planteurs pour la détermination de la date d'ouverture de la campagne.