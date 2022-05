Madagascar: Coopération - Toamasina, privilégiée par les Japonais

La semaine économique organisée par l'Association Économique Madagascar Japon, AEMAJA, s'est poursuivie dans le grand port de Toamasina les 5 et 6 mai 2022. Entrant dans le cadre de la célébration de la 60ème année de relations amicales entre Madagascar et le Japon, l'événement du 5ème anniversaire de l'AEMAJA a été marqué par la tenue d'une Conférence dans les locaux du Port et la visite de plusieurs entreprises.

À cet effet, le directeur général du Port de Toamasina, Christian Eddy Avellin, a remercié l'AEMAJA pour leur initiative et a exprimé la potentialité du Port de Toamasina, et surtout l'impact économique grandiose et palpable du projet d'exten-sion du Port qui est en cours. Il a anticipé que le port du Toamasina aspire l'œil de transport maritime de l'océan Indien d'ici 2026, date prévue de l'exécution des travaux d'extension, car actuellement le port est victime de l'insuffisance de capacité d'accueil. Il a égale-ment remercié le Gouverne-- ment Japonais pour leur financement par le biais du JICA ainsi que le Gouvernement Malgache pour son soutien.

Pour sa part, le président de l'AEMAJA Ando Ratodisoa a rappelé que l'évènement a pour l'objectif de mobiliser les membres de l'association, de faire connaître l'association et de partager les perspectives à venir. Le but de l'association est de devenir une institution incon-tournable en matière de relation économique entre le Japon et Madagascar pour pouvoir apporter leur proposition sur : la facilitation du climat d'investissement, la protection des investissements et la coopération économique bilatérale en général.

Il a souligné que la raison de leur choix s'est porté sur Toamasina d'abord, en tant que capitale économique et portail de Madagascar, ensuite 80% et même plus des investissements japonais se sont concentrés sur Toamasina pour ne citer que le projet Ambatovy, les travaux d'extension du Port en cours et enfin, Toamasina est la tête du locomotive du développement économique à Madagascar. Il n'a pas manqué de remercier tous les partenaires qui ont con--tribué à la célébration de cette semaine économique.

Une projection vidéo sur les travaux d'extension du port a été présentée à l'assistance suivie de la présenta-tion générale de l'associa-tion AEMAJA et enfin un exposé sur l'enjeu et opportunités de l'économie bleue a été fait par leur conférencier Philippe Mercia. La visite de quelques entreprises notamment Scrimad FalyExport, Ambatovy ainsi que la palmeraie d'Ivondro a clôturé cette semaine riche en événements.