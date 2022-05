Maroc: La mission de soutien aux plus vulnérables dans le nord du pays

Taza — Une douzaine de familles de la ville de Taza, dans la chaîne de montagnes du nord-est du Maroc, ont reçu des services d'assistance et d'accompagnement pour leurs enfants âgés de 7 à 12 ans.

Grâce à un projet mené par Sœur Angeles Olga Castro, espagnole, de la Société Missionnaire du Sacré-Cœur de Jésus, en mission dans la ville musulmane de 150 000 habitants (voir Agence Fides 11/03/2021), les petits bénéficiaires peuvent profiter de cours particuliers à domicile dispensés par deux enseignants marocains.

En outre, une trentaine de personnes âgées malades ont également bénéficié d'une subvention pour pouvoir faire face à un traitement médical qui, autrement, serait impossible à soutenir.

En fait, Taza a toujours été une région pauvre, où il est difficile de cultiver la terre ou d'élever des animaux. Pour cette raison, de nombreux alpinistes se sont rendus dans les quartiers populaires de la ville. Mais trouver un emploi est difficile, et les difficultés pour les familles sont nombreuses.

Le projet, soutenu par la Société pour les missions africaines (SMA), s'adresse principalement aux personnes les plus démunies et aux catégories les plus vulnérables : les enfants qui restent sans école et sans avenir, et les personnes âgées qui ne peuvent pas recevoir de traitement et de médicaments.