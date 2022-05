Madagascar: Antsahamanitra - Samoëla - Raboussa un duo explosif

Avec un intitulé sans équivoque, le concert qui a fait vibrer la scène d'Antsahamanitra hier après-midi avait tout pour enchanter un public de tous âges et de tous horizons. " Revy Milay Be " comme son nom l'indique a donc largement permis aux fêtards mélomanes de la capitale de festoyer dans la joie et l'allégresse la plus totale.

Et pour cause, l'affiche du concert qui annonçait aussi de belles retrouvailles entre deux illustres artistes, l'incontournable chanteur à texte Samoëla d'un côté et le fameux " Pâtan'ny rap gasy ", Raboussa de l'autre. Deux chanteurs de renoms qui nous reviennent ensemble sur la même scène pour la première fois des années après leur dernière collaboration.

Ce " Revy Milay Be " à Antsahamanitra s'est découvert au public comme une belle surprise, tant la communication autour de l'événement a été assez timide, mais le charisme seul de nos deux têtes d'affiches a suffi pour fédérer du beau monde sur place hier. Toujours aussi dynamique, Samoëla et Raboussa se sont relayés sur scène pour faire bouillonner de plaisir le public présent. Reprenant chacun leurs plus gros tubes à l'unisson avec tout Antsahamanitra à chaque fois, les deux chanteurs ont aussi pris le temps de s'enjailler avec eux sur leurs nouveaux morceaux. Les deux ayant aussi charmé le public avec leur titre commun " Zaza tsy tiana ". Un bon moment de convivialité, les retrouvailles entre les deux artistes ont ravi grands et petits.