Congo-Kinshasa: Entrepreneuriat - Un comité d'experts bientôt à pied d'œuvre pour matérialiser le Prodije

Adopté lors du treizième Conseil des ministres du 30 juillet 2021, le Programme de développement et d'initiation en entrepreneuriat des jeunes (Prodije) est revenu sur la sellette.

Le cinquante-deuxième conseil des ministres du 6 mai qu'avait présidé par visioconférence le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a permis de relancer le dossier longtemps demeuré en souffrance.

Porteur de ce nouveau concept, le ministre d'Etat, ministre de l'Entrepreneuriat, Petites et moyennes entreprises, a d'emblée indiqué, dans son intervention, que le constat de faible esprit entrepreneurial décelé dans le chef des jeunes diplômés congolais résulte essentiellement du système éducatif national réputé très généraliste. Dès lors, a-t-il fait remarquer, il était nécessaire de réfléchir sur les voies et moyens susceptibles d'aider la jeunesse congolaise à développer des compétences entrepreneuriales au lieu d'être calquée sur la carrière de la Fonction publique.

Et pour ne pas accumuler du retard dans la perspective de la révision des programmes de formation à partir de l'année scolaire/académique 2022-2023 qui devra intégrer des cours d'entrepreneuriat, il a sollicité du Conseil l'autorisation de mettre en place un comité interministériel d'experts. Celui-ci devra, pour plus d'efficacité, intégrer les ministères de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, de l'Enseignement supérieur et universitaire, de la Formation professionnelle ainsi que ceux du ministère de l'Entrepreneuriat, Petites et moyennes entreprises.

A noter que le Prodije se propose de promouvoir l'émergence d'un tissu des micro, petites et moyennes entreprises, compétitives et innovantes, contribuant significativement à la diversification de l'économie ainsi qu'à la création des emplois stables et décents.