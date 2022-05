Congo-Kinshasa: Médias - Lancement de la campagne de recensement des journalistes actifs à Kinshasa

Le Comité provincial de l'Union nationale de la presse du Congo (UNPC) vient de lancer la campagne de recensement de tous les journalistes et autres techniciens des médias évoluant dans la capitale congolaise, qui va se dérouler du 10 au 30 mai.

L'opération, a indiqué le comité provincial de l'UNPC/Kinshasa, vise à finaliser son annuaire qui est un document administratif à transmettre aux institutions étatiques et non étatiques, et lui faciliter la maîtrise du nombre de tous les journalistes et techniciens des médias y œuvrant et de solliciter de la commission de la carte un nombre précis de formulaires de demande.

Pour permettre à tous les professionnels des médias de se faire recenser, le comité de l'UNPC/Kinshasa a émis un formulaire que chacun est appelé à remplir et à retourner par le biais d'un membre dudit comité.

Aussi, dans le cadre du processus de l'assainissement et du nettoyage de la corporation journalistique, gage de la réactualisation de cet annuaire, le comité UNPC/Kinshasa dit qu'il sera créé, dans les tout prochains jours, une application numérique et téléphonique d'identification des journalistes. Il indique que cette application sera composée d'un fichier et autres accessoires qui vont permettre à tous de " reconnaître facilement les vrais professionnels des médias kinois, membres effectifs de l'UNPC ".