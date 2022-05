Congo-Brazzaville: Secteur privé - Quatre-vingt-trois entreprises bénéficiaires des subventions de l'État congolais

Une enveloppe d'environ d'1,8 milliard francs CFA a été débloquée pour soutenir le secteur privé. Les bénéficiaires évoluent principalement dans le transport logistique, le numérique, le tourisme et l'agrobusiness, dont 25% des entreprises sont dirigées par des femmes.

Le soutien financier de l'État a été remis aux Micros, petites et moyennes entreprises au cours d'une cérémonie de publication des noms des bénéficiaires de la deuxième vague des subventions, dans le cadre du Fonds d'appui u développement des Micro, petites et moyennes entreprises (FADPME).

Outre ces subventions, les bénéficiaires vont recevoir un accompagnement technique (conseil, formation) et un autre appui financier par le co-financement des investissements productifs de l'entreprise. Le FADPME représente un levier pour le développement du secteur privé national, des chaînes de valeur dans la diversification économique et de l'amélioration de la contribution du secteur privé non pétrolier au produit intérieur brut. Parmi les bénéficiaires figure Eco oil Energie spécialisée dans l'agro industrie. Son promoteur, Claude-Wilfrid Etoka, a salué l'accompagnement du gouvernement permettant la relance des activités de sa société.

À ce jour, l'accompagnement du gouvernement au secteur privé représente plus de 2,8 milliards FCFA. Les autorités entendent étendre les subventions à d'autres cibles. " Nous avons une priorité pour les projets portés par les jeunes et les femmes. La troisième cohorte devrait concerner au moins 77 entreprises et nous permettra d'atteindre les 200 bénéficiaires prévus dans cette première phase. Ce programme de subventions est ouvert au secteur informel, il ne doit pas y avoir des barrières à la sélection des agents du secteur informel ", a assuré la ministre des PME, de l'Artisanat et du Secteur informel, Jacqueline Lydia Mikolo.

Soulignons que cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d'appui au développement des entreprises et la compétitivité, cofinancé par le gouvernement congolais et la Banque mondiale, à hauteur de 25 millions de dollars, soit près de 18 milliards FCFA. Cette coopération Congo/Banque mondiale est la preuve de l'engagement de l'Institution de Bretton Woods au profit au secteur privé congolais et la diversification de l'économie locale, a martelé la représentante résidente de la Banque mondiale, Korotoumou Ouattara.