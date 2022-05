Congo-Brazzaville: Caravane du livre et du théâtre - La deuxième édition posera ses valises dans trois départements du nord Congo

La deuxième édition de la caravane du livre et du théâtre qu'anime Emma Mireille Opa Elion aura lieu dans trois départements du nord Congo, du 12 au 28 mai.

Inciter la population à aimer la lecture et le théâtre, favoriser la réinsertion des jeunes et faire du livre l'ami fidèle du peuple, tels sont les objectifs fixés par les organisateurs de la caravane dont la deuxième édition aura lieu dans les départements de la Likouala, de la Sangha et de la Cuvette.

Au programme de cette activité culturelle, les représentations théâtrales de " L'Europe inculpée" d'Antoine Letembet-Ambily et "Une vie en arbre et chars ... bons" de Sony Labou Tansi. Seront également organisés des concours de poésie, de dictée, la remise des livres et du matériel didactique, la création et la réhabilitation des bibliothèques des villages et bien d'autres.

Rappelons que la première édition de la Caravane du livre et du théâtre s'est tenue avec succès dans les départements de Pointe-Noire, de la Lékoumou, de la Bouenza, du Niari et du Pool.