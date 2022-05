Madagascar: Trail-UTOP - Jeannot Avotraniaina sacré en Ultra 126km

Ultra Utop, Tahirinirina Jeannot Avotraniaina devenu le numéro Un national du trail.

La 13e édition de l'Ultra Trail des O Plateaux (UTOP) s'est déroulée à merveille ce week-end. Les licenciés ont dicté leur loi sur le semi-trail de 70 km.

Une édition hors du commun, c'est ainsi qu'on peut qualifier la 13e édition de l'UTOP qui a ravivé les amoureux de course en pleine nature ce week-end. Les 1 800 participants ont salué de manière unanime l'équipe de Julien Ranaivomanana sur la parfaite organisation avec cet effectif débordé. Nombreux sont ceux qui sont venus pour participer et se faire plaisir, comme d'autres ont également pris cette course pour une vraie compétition. Les cadors n'ont pas loupé ce rendez-vous annuel. Cependant, la victoire change de main pour la course mythique de 126 km. Tahirinirina Jeannot Avotraniaina est devenu le numéro Un national du trail. Ce gagnant de l'Allianz World Run 2020 a bouclé cette longue distance partant de Marozevo en passant par Mantasoa en 16h 45min 31sec. Il a laissé derrière lui Heritiana Andrianaivo qui a enregistré un chrono de 18h 06min 11sec. Hajatiana Amedée Randriamanantena a complété le podium avec un temps de 18h 47min 55sec. Chez les dames, la victoire revient à une vraie battante en la personne de Estrine Rasoa en 22h38min02sec, une figure qui n'est plus à présenter dans cette discipline.

Abandon de Nelson. Une grosse déception pour Jean Nelson Raotozafy. Le champion en titre a abandonné la course à Andranofody alors qu'il avait bien débrouillé à l'entame. Il ne pouvait plus continuer après avoir terminé les 45km en raison de sa blessure au tendon d'Achille, celle-ci s'est aggravée à la marche surtout en escalade. " J'ai ressenti ce malaise après avoir parcouru 25 km. Je me suis arrêté par crainte d'une rupture du tendon. A distance près du PC 3, je ne pouvais plus marcher sur la pointe des pieds, pourtant je ne pouvais pas me forcer d'avance. D'ailleurs, j'ai encore le trail Ut4M de Grenoble à faire en juillet ", a-t-il fait savoir. Il en est de même pour Mahariniavo Rajoelison alors qu'il était premier au PC 3.

Ce dernier a été victime d'hypothermie. Pour le semi-trail de 70 km, la course a été dominée par les licenciés de la FMA. La bataille a été acharnée pour le podium avec pour vainqueur Rivosoa Hobilalaina Andrianirina (6h19min46sec). Il s'agit de sa deuxième victoire d'affilée. Jean Claude a trouvé la deuxième place avec seulement trois secondes de retard, tandis que Tojonirina Andriamifidy a gardé sa troisième place avec un temps de 6h 35min 11sec. Dans les hostilités féminines, Angela Nirinasoa était championne (8h 58min 22sec). Elle a été suivie par deux autres coureuses licenciées à savoir Marie Noeline Razafiarisoa (9h 43min 33sec) et Andrea Sidonie Randrianarivelo (9h47min01sec). En T-Rail, Hajanirina a bouclé les 35 km en seulement 2h 42min 23sec, tandis que Vololomihanta Navokoarilalaina s'est imposée avec un excellent temps de 4h 22min 44sec chez les dames. Rideau donc pour cette édition qui a vu la participation de nombreuses personnalités si on ne cite que le ministre de la Défense Léon Jean Richard Rakotonirina, qui était en lice au Fun Run de 10 km.

