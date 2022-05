Madagascar: Maires et conseillers TIM - Soutien à Clémence et Lily

Face à ce qu'ils qualifient de harcèlement et d'intimidation, les maires et conseillers issus de ce parti se mobilisent pour prêter main-forte aux deux conseillères municipales, Lucie Vololoniaina et Clémence Raharinirina, qui ont été convoquées par la justice, ces derniers temps.

Le collectif des élus composé de maires et de conseillers issus du parti TIM a sorti un communiqué portant notamment sur le cas de Lucie Vololoniaina plus connue sous le nom de Lily et Clémence Raharinirina. Il déplore ce qu'il qualifie de harcèlement et d'intimidation à l'endroit de ces deux conseillères municipales. Le communiqué fait état, entre autres, des dossiers qui ne sont pas crédibles et de diffamation. Il lance ainsi un appel aux maires et aux conseillers afin de montrer leur solidarité face à la situation dans laquelle se trouvent ces deux conseillères. Le collectif des élus fait ainsi confiance à la justice dans sa prise de décision. Il pense, en outre, que si nous voulons vraiment développer le pays, il ne faudrait pas adopter de telle pratique mais plutôt avoir un état d'esprit démocratique. Le communiqué a également souligné que les pressions de toutes sortes pourraient engendrer des troubles et les tenants du pouvoir en sont responsables.

Restrictions. Faut-il rappeler que ces deux conseillères susmentionnées ont été placées sous surveillance judiciaire à l'issue d'une audience qui s'est tenue le 29 avril dernier. Des restrictions ont ainsi été imposées à ces deux conseillères. Il s'agit, entre autres, de ne pas sortir de la région Analamanga, de faire un pointage tous les deuxièmes et quatrièmes vendredi du mois auprès du juge d'instruction ainsi qu'auprès du service de lutte contre la cybercriminalité de la police. D'autres obligations, l'interdiction de publier, de diffuser ou de produire par quelque moyen que ce soit, des nouvelles concernant une personne nommément désignée. Toujours est-il qu'elles feront l'objet d'une enquête au fond ce jour.