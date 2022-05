Madagascar: Fab's Brownz - L'ambassadeur de la "plug music"

De son vrai nom Fabiano Ranoelison, Fab's Browne est un jeune rappeur majungais né le 30 avril 2000 résidant actuellement à Antananarivo et évoluant dans la "Trap Music" ainsi que dans le mouvement "Plug Music". Il s'est démarqué courant fin 2020 avec l'EP "Fagnorolahy", un projet en commun avec Ratsilahy, alors qu'ils sont tous les deux dans la structure Ambovo records.

Après plusieurs mois d'attente des auditeurs, le rappeur a enfin drop son tout premier album en solo intitulé "OFF". Il parle généralement de son sixième sens en guise de thème, mais aussi de la drogue, des trip ou rêves à opérer, du sexe, de l'amour, et de la mort. "Notamment, il s'agit d'un voyage où la destination est la créativité imaginaire et que la route peut être hallucinante mais aussi nocive... ". L'opus est plutôt futuriste et virtuel mais l'aspect implicite du projet fait de lui un chef-d'œuvre.

Selon lui, "OFF" est la signification de silence, désactivation de la réalité mais l'activation d'un autre environnement en consommant sa musique. Avec des prods à couper le souffle de son beatmaker mais aussi le producteur exécutif Rosinante, il a aussi travaillé avec des grands beatmakers de la nouvelle génération comme Yakki Beats, Guillaume de South side records, Addi et Kresnik. Des incrustations des invités de grosse pointure comme Mymen Kaid, Kizl, Nanté98, Mafro, Geoscar, Khym's Ogami, Liloscarnivor, Oashna Tess, et le chanteur Marco Klarck qui ont donné plus de couleur sur la musicalité de ce projet. Facilement identifiable, Fab's Brownz a un flow chantonné avec des mélodies planantes.

L'enchaînement de ses textes est "Overlap" et osé et intègre le fameux "DMV flow". Les paroles sont crues, mais aussi riches en métaphores. Il est donc qualifié parmi des rappeurs techniques de sa génération malgré ses textes très osés et percutants qui ne sont pas encore très adaptés pour un certain public malgache. Il est sans doute le "représentant" et même l'un des précurseurs de la "Plug music" sur la scène Rap Gasy. Un style de musique venu tout droit des États-Unis et plus précisément de la niche Est qui a pu dépasser ses frontières grâce à ce jeune rappeur et qui risque de faire une grosse vague. Il est recommandé d'écouter l'album pour mieux le comprendre.