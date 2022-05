Madagascar: Antsahamanitra - Ambiance de folie avec Raboussa et Samoëla

La saison des concerts en plein air a bel et bien commencé. Ce ne seront pas Raboussa et Samoëla à Antsahamanitra, hier, qui vont le contredire. Ambiance des grands jours.

Il faut croire que le public de la capitale avait le mal des concerts en plein air depuis la crise sanitaire. Il l'a démontré hier à Antsahamanitra avec un spectacle de Raboussa et de Samoëla. Il faut tout de même l'admettre, le théâtre de verdure a été rempli comme il faut. Et ce, grâce aux spectateurs et spectatrices du chanteur de " Soly ".

Les escaliers menant vers la fosse ont failli être bouchés à cause d'une partie du public n'ayant pas trouvé de place. Cela faisait longtemps qu'Antsahamanitra n'avait pas vêtu de si belles parures. Du baume au cœur aussi pour le secteur musical tananarivien. Les spectacles sont maintenant revenus dans les mœurs des habitants de la Ville des mille.

C'est Raboussa qui a chauffé la scène durant les premières minutes. Déjà, la fosse était remplie de monde. La fièvre a pris plus tôt que prévu. Un " Tia ho any aminao " a déclenché des salves d'applaudissements méritées. Tandis que des troupes d'amis et de fans entraient encore par le portail.

Apparemment, les bonnes mœurs reviennent aussi avec le retour des concerts en plein air. Des groupes sont arrivés un peu plus tôt. Les trottoirs du quartier d'Isoraka se sont animés joyeusement. " Nous allons piqueniquer ici, nous avons emmené des boissons, de la nourriture. Histoire de nous réchauffer un peu avant le concert ", se réjouit Fandresena Ranaivoarisoa.

Des cageots de bières, une belle bouteille de " nectar des dieux " à la nitescence dorée, quelques " clopes " et le monde va bien. Comme l'a prédit un spécialiste de l'événementiel malgache au plus fort de la crise sanitaire. " Les gens ne peuvent pas s'empêcher de voyager et de se divertir en musique, inflation ou pas, quelque soit leurs moyens ".

Quand c'était au tour de Samoëla de monter sur scène, le public, bien chauffé par Raboussa, s'est déchaîné. La machine est en vitesse de croisière. Un duo " Zaza tsy tiana " entre lui et Raboussa a été félicité comme il faut. Les artistes et le public se sont séparés après plus de trois heures de ripaille et d'olé olé.