Congo-Brazzaville: Commémoration - La victoire du 8 mai 1945 célébrée à Brazzaville

Le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, et l'ambassadeur de France au Congo, François Barateau, accompagnés du maire de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba; de l'ambassadeur d'Italie, Luigi Diodati; ont déposé le 8 mai des gerbes de fleurs au pied de la stèle érigée à l'Ecole militaire préparatoire général Leclerc.

Hautement symbolique, le 77e anniversaire de la commémoration de la victoire du 8 mai 1945 s'est déroulé en présence de l'attaché de défense de l'ambassade de France, le colonel Cazenave Lavie; des autorités congolaises et françaises; des responsables de Forces armées congolaises et des anciens combattants.

Il a été marqué par le message de la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées chargée de la mémoire des anciens combattants, Geneviève DarrieussecQ, lu par le capitaine Alexandre Otto en charge du détachement et de la coopération à l'ambassade de France au Congo. Ce message rappelle que la date du 8 mai est celle de la nation reconnaissante qui porte son regard et son affection en direction de celles et ceux qui sont morts pour elle, vers celles et ceux qui ont combattu avec abnégation et qui ont contribué à abattre le fléau nazi.

" Le 8 mai 1945, nos continents voyaient s'achever cinq années de tempête, de douleur et de terreur. Ivresse de la victoire, mais détresse face à l'immensité des sacrifices consentis. Dans cette joie bouleversée, les embrassades n'ont fait oublier qu'un temps les villes ruinées, les campagnes exsangues, les proches disparus, les nombreux blessés, les restrictions. L'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Elle a vu la barbarie nazie franchir le seuil de l'inhumanité et de l'indicible. Elle a découvert, stupéfaite et horrifiée, qu'elle pouvait s'anéantir elle-même ", a souligné la ministre déléguée chargée de la mémoire des anciens combattants.

" Nous nous souvenons du combat acharné des armées françaises et des armées alliées sur tous les fronts, des français libres qui, depuis Douala, depuis Brazzaville, depuis Fort Lamy et jusqu'à Koufra, Londres ou Alger, n'ont jamais cessé la lutte " , a-t-elle poursuivi. Elle a ajouté: " Nous nous souvenons du courage des résistants de l'intérieur, de chaque Française et Français, et, par le sang versé, de chaque Africain et de chaque Congolais, qui ont refusé l'abaissement. Nous nous souvenons de cette armée des lumières dans l'obscurité ".

En rappel, la date du 8 mai représente la victoire des alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.