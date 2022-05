Congo-Kinshasa: Mois du ramadan - la Comaco Haut-Katanga a célébré la fête d'" Eid-Ul-Fitr "

La fête marquant la clôture du mois du ramadam pour 2022 a été célébrée en collaboration avec l'organisation non gouvernementale " Humanity first ", à travers des cérémonies organisées à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, ainsi que des distributions des vivres et non-vivres aux nécessiteux.

La communauté musulmane Ahmadiyya au Congo (Comaco) de la province du Haut-Katanga a célébré, le 2 mai, la fête d'" Eid-Ul-Fitr " marquant la clôture du mois du ramdam. Dans un entretien avec la presse, le missionnaire de cette communauté à Lubumbashi, Muhammad Zaki Khan, a relevé des activités organisées en collaboration avec Humanity first, en marge de cette célébration.

Il a, en outre, rappelé que cette célébration a consisté à rendre grâce à Allah pour les bénédictions accordées à tous les fidèles tout au long du ramadan. Ce moment, a-t-il dit, est celui où selon leur coutume les musulmans assistent au service de prière de la congrégation de l'Aïd, portent de nouveaux vêtements et cuisinent des plats délicieux pour inviter les amis et voisins à célébrer avec eux.

A cette occasion, les membres de la Comaco Haut-Katanga ont également distribué des produits alimentaires, notamment de l'huile végétale, du maïs, du riz et autres produits de première nécessité comme le savon aux nécessiteux.

Le missionnaire de la Comaco Haut-Katanga a, par ailleurs, souligné la signification du jeûne pendant le mois islamique de ramdam. Notant que le jeûne est le troisième pilier de l'Islam, Muhammad Zaki Khan a fait savoir que celui-ci ne doit pas être considéré comme un fardeau inutile. Cet acte, a-t-il indiqué, inspire la sympathie pour les affamés et les nécessiteux et encourage les musulmans à faire un geste de générosité envers les pauvres.

Rappelons que la Comaco a organisée, à travers la République démocratique du Congo et d'autres pays où cette communauté est implantée, plusieurs activités, conformément aux " vrais enseignements " du livre saint de l'Islam, le Coran, et du prophète Muhammad.

Prendre soins des orphelins et des pauvres

L'Islam, note-t-on, insiste sur les soins et devoirs sur les orphelins et les pauvres ainsi que sur le rassemblement ou la fête d'Eid. Spécialement dans le cadre de cette fête, la communauté musulmane Ahmadiyya Haut-Katanga a procuré, grâce à l'assistance d' Humanity first (service de l'humanité), des vivres et non-vivres à deux orphelinats qui comptent au total deux cent vingt-sept orphelins.

Répondant au vœu du directeur de l'orphelinat Bumi, qui a spécialement demandé une machine (tondeuse) pour coiffer les cheveux aux pensionnaires de cette maison, la Comaco Haut Katanga l'a ainsi octroyée. Ceci, en plus de la farine de manioc, de l'huile végétale, du sel, de haricots, des savons et autres produits que la communauté a donné au bénéfice des enfants gardés dans cette maison.

Le second orphelinat, La fraternité, a bénéficié des sacs de maïs et de haricots, des cartons de tomate et de savons, de l'huile, etc. Évaluant à juste titre cet apport de la Comaco et de l'Humanity first, les directeurs de ces deux orphelinats ont vivement remercié la communauté musulmane Ahmadiyya de Lubumbashi et cette organisation non gouvernementale.