Congo-Brazzaville: Insertion socio-professionnelle - Un fonds compétitif au profit de cent jeunes vulnérables

Le fonds compétitif, lancé le 3 mai à Pointe-Noire, est destiné à financer les plans d'affaires des jeunes formés dans le cadre du Projet de développement des compétences pour l'employabilité (PDCE). Plus de cent micro-projets pertinents bénéficieront des subventions, dont 50% de plans d'affaires portés par des femmes.

Le financement est destiné uniquement aux jeunes vulnérables sélectionnés par le PDCE et sera accordé sous forme de subvention sur une base compétitive. Ce fonds compétitif vise à favoriser l'insertion socio- professionnelle des jeunes bénéficiaires de la première, deuxième et ceux de la troisième cohorte en cours de formation. L'initiative vise également à contribuer à la création et au développement d'activités viables chez les jeunes à Brazzaville et Pointe-Noire.

Les subventions ciblent les domaines d'activité comme la couture, la coiffure, la broderie, la pâtisserie, l'arboriculture, l'aviculture, la cuisine, le service de restaurant, la transformation des produits carnés-laitiers et halieutiques ainsi que des produits végétaux.

À ces sous-secteurs il faut ajouter les filières de mécanique automobile ; chaudronnerie ; frigoriste en installation domestique ; électricité du bâtiment ; installateur en équipement sanitaire ; maçonnerie ; menuisier - alu -verre ; menuisier en mobilier-agencement -charpente et couverture ; menuisier en ouvrages métalliques ; peintre applicateur de revêtement (staff et décoration), élevage porcin, maraîchage, technicien d'usinage et topographie.

Le fonds de roulement ne dépassera pas 10% du plan d'affaire à financer. Les candidats bénéficieront, sur la base de leur idée de projet initial, de deux assistances techniques recrutées par le projet, l'une dans l'accompagnement à l'élaboration et le suivi des plans d'affaires, l'autre dans l'analyse, l'évaluation technico-financière et la sélection indépendante des plans d'affaires.