Congo-Brazzaville: Lékoumou - Une assistance humanitaire pour soulager les sinistrés

Aux sinistrés ayant perdu leurs toits et autres vulnérables victimes des intempéries dans les localités du département de la Lékoumou, la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Irène Mboukou-Kimbatsa, a apporté des kits de relèvement faits de vivres et non vivres, des matériaux de construction y compris.

En mars et avril passés, les intempéries ont fait d'énormes dégâts au point de raser des habitations laissant sur leur passage nombre de sinistrés en détresse dans plusieurs localités du département de la Lékoumou. " Cent vingt maisons ont été détruites à Zanaga, à Sibiti et ses environs, l'on note deux pertes en vies humaines et 119 maisons totalement détruites ", a expliqué Régis Otakana Ossombi, directeur départemental des Affaires sociales.

Pour soulager les peines des sinistrés, la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Irène Mboukou-Kimbatsa, a effectué une descente du 5 au 8 mai, à Sibiti et à Mayéyé, avec dans sa gibecière de quoi amorcer le relèvement de ces derniers : riz, huile, tôles, matelas... " La présence de la ministre avec ces kits de relèvement prouve que nous ne sommes pas abandonnés. Au moment où les prix des denrées alimentaires ne font que galoper sur le marché, les vivres que nous venons de recevoir nous aideront beaucoup ", a fait savoir Gérard Ngoubili, est des sinistrés bénéficiaires à Sibiti.

A Mayéyé, l'action sociale et humanitaire était orientée vers les personnes du troisième âge, plus d'une centaine. A elles, les vivres et non vivres ont été mis à disposition. Au niveau de Zanaga, le travail d'assistance se poursuit.

En rappel, avant le département de la Lékoumou, la ministre Irène Mboukou-Kimbatsa a fait la même chose dans les localités de la zone septentrionale du pays où la population a les pieds dans l'eau. " La situation est difficile mais personne ne sera laissé au bord de la route ", a-t-elle dit. Le ministère dont elle a la charge continue de recenser les sinistrés partout où les intempéries sont passées pour leur apporter assistance. C'est ainsi que, sauf modification, la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire s'envolera le 10 mai pour la Likouala, poursuivre l'œuvre en faveur des sinistrés.

Face aux défis à relever suite à la situation humanitaire, la chaîne de solidarité devrait davantage se renforcer. Les bonnes volontés capables de mettre la main à la pâte peuvent continuer à œuvrer afin que les peines de ceux qui sont en détresse soient soulagées.