Maroc: Le Caire - Le Maroc participe à la 4è réunion du Mécanisme de coordination arabe pour la réduction des risques de catastrophes

Le Caire — Les travaux de la quatrième réunion du Mécanisme de coordination arabe pour la réduction des risques de catastrophes ont débuté, lundi au siège du Secrétariat général de la Ligue des États arabes au Caire, avec la participation du Maroc.

Le Royaume est représenté à cette réunion par une délégation conduite par M. Ahmed Tazi, ambassadeur du Maroc en Egypte et représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue arabe, et comprenant, M. Mohamed Jarefa et Mme Ikram El Moussati de la division de gestion des catastrophes relevant du ministère de l'Intérieur, le Colonel Azeddine Khouili de la Direction générale de la Protection civile, Mme Ilham Bachisse et

Mme Touria Benhamar du ministère de la Santé et de la Protection sociale, M. Nabil Benbrika du ministère de l'Aménagement du Territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville et Mme Asmae El Bakkaly du ministère délégué auprès du ministère de l'Économie et des Finances, chargé du budget.