Maroc: Consulat mobile à Mons en faveur de la communauté marocaine

Mons (Belgique) — Le Consulat général du Maroc à Liège et au Grand-Duché du Luxembourg a organisé, samedi, un Consulat mobile à Mons, dans le cadre des actions visant à rapprocher l'administration des membres de la communauté marocaine et leur faciliter l'accomplissement, à proximité de leur lieu de résidence, des prestations consulaires et administratives.

Cette opération a permis de remettre un "très grand" nombre de documents officiels tels que les passeports biométriques et les CNIE, la production d'actes adoulaires, d'état civil et différentes attestations, ainsi que l'immatriculation et le traitement des demandes d'établissement des documents officiels, indique un communiqué de la représentation consulaire.

Ce déplacement à Mons (à 136 Km de Liège) a aussi été l'occasion de fournir des informations et des conseils sur des démarches ou des questions liées aux préoccupations des ressortissants marocains, ajoute-on.

Le Consulat mobile a connu "une affluence sans précédent" des membres de la communauté marocaine résidant à Mons et dans sa région, ce qui témoigne d'un "grand engouement" pour ce genre d'opérations après une interruption qui a duré deux ans à cause de la pandémie de la Covid 19, et de la volonté des ressortissants marocains de se rendre en masse au Maroc dans le sillage de la reprise des liaisons maritimes et aériennes et l'allégement des formalités d'accès au territoire national, relève la même source.

Les personnes qui se sont déplacées aux locaux du Consulat mobile ont fait part de leur "grande appréciation" de cette initiative qui leur a permis d'éviter le déplacement à Liège et de bénéficier des différentes prestations consulaires en louant le timing de cette opération qui coïncide avec l'approche de la période estivale.

En marge de cette opération, le Consul général du Maroc à Liège et au Grand-Duché de Luxembourg, Abdelkader Abidine, a été reçu à l'Hôtel de ville par le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin, avec lequel ont été évoquées les différents aspects liés au raffermissement de la coopération avec les autorités locales et la mise en œuvre des projets portés par les ressortissants marocains résidant dans la région.

Le Consul général s'est également réuni avec les responsables du Conseil Consultatif de la Communauté Marocaine à Mons, qui œuvrent pour le renforcement des liens entre les membres de la communauté marocaine et qui organisent plusieurs activités liées à la promotion de l'image du Maroc dans la région, dont la Journée Montoise de la Culture Marocaine.

Une réunion s'est aussi tenue avec des acteurs de la société civile qui œuvrent en matière d'échanges de bonnes pratiques, de renforcement des capacités et de formations avec des institutions marocaines.