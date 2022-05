Maroc: Une série d'activités en célébration de la Semaine nationale de santé scolaire

Rabat — Une série d'activités d'information et de sensibilisation est programmée en célébration de la Semaine nationale de Santé Scolaire, organisée du 09 au 14 mai sous le signe "Tous pour renforcer la santé scolaire".

Cette manifestation nationale, initiée par le ministère de la Santé et de la Protection sociale, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, cible les enfants du préscolaire, les élèves de l'enseignement primaire et ceux du secondaire ainsi que les parents et les éducateurs dans les établissements scolaires ainsi que ceux de la jeunesse, indique lundi le ministère de la Santé et de la Protection sociale.

L'organisation de cet évènement s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de Santé scolaire et universitaire et de promotion de la santé des jeunes et de la Convention cadre de partenariat intersectoriel conclue avec le ministère de l'Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, le ministère de la Jeunesse, de Culture et de la Communication, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et de Développement social et le ministère des Habous et des Affaires Islamiques, précise le ministère dans un communiqué.

Elle intervient aussi dans le cadre des efforts visant l'atténuation des effets de la pandémie liée à la Covid-19 sur cette frange de la population, ajoute le communiqué.

Les activités de la Semaine nationale de santé scolaire visent la contribution au renforcement des connaissances et des compétences des différents acteurs concernés, y compris les élèves sur l'importance de la santé buccodentaire et les moyens nécessaires pour la préserver, l'importance d'adopter un mode de vie actif, et l'intérêt de la prévention du dépistage précoce et du traitement du RAA ainsi que la promotion de la santé en relation avec la protection de l'environnement.

Au cours de cette manifestation, plusieurs activités sont envisagées notamment l'organisation de séances d'information et de sensibilisation au profit des élèves par les enseignants et les éducateurs, la dispensation de séances éducatives au profit des parents, et ce, dans les écoles et les établissements de santé, ainsi que l'organisation d'activités éducatives et ludiques autour des thématiques de la semaine (pièces théâtrales, concours de dessin, concours de créativité, compétitions sportives ... ), selon la même source.

Cet évènement comporte aussi l'organisation de mini caravanes de dépistage et de prise en charge des problèmes de santé buccodentaires.