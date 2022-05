Angola: Président João Lourenço pour le renforcement de la coopération entre le pays et São Tomé et Príncipe

Luanda — Le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço, a défendu ce lundi, à Luanda, une révision de la coopération entre l'Angola et São Tomé et Príncipe, en faveur du renforcement des relations bilatérales et du développement politique, économique et social des deux pays.

Lors d'une conférence de presse, tenue à l'issue de la rencontre avec son homologue de Sao Tomé et Principe, Carlos Vila Nova, l'homme d'État angolais a préconisé que la révision de la coopération comprenait les domaines de la défense, de la santé, de la pêche, des transports maritimes et aériens et d'autres jugés d'intérêt bilatéral.

A cette occasion, il a regretté que les deux gouvernements n'aient pas tenu de réunion de la Commission mixte bilatérale depuis 15 ans. La commission mixte a été créée en janvier 1980.

A cet égard, le Président de la République d'Angola a informé que lors de la rencontre privée avec son homologue de São Tomé, ils avaient convenu de tenir une réunion de la Commission mixte, les 29 et 30 de ce mois, à São Tomé et Príncipe.

Carlos Vila Nova est en Angola depuis dimanche (8), pour une visite de travail de trois jours, dans le cadre du renforcement de l'amitié et de la coopération entre les deux peuples et gouvernements.

Cet après-midi, l'homme d'État santoméen participe à une cérémonie solennelle à l'Assemblée nationale.

L'Angola et São Tomé et Príncipe ont noué leur coopération en février 1978, par le biais de l'Accord général d'amitié et de coopération et de la Commission mixte bilatérale (1980).

En 1995, ils ont signé un accord pour la protection réciproque des investissements, en vue de créer des conditions favorables pour encourager les initiatives privées et intensifier la coopération économique entre les deux États.

L'Angola et São Tomé et Príncipe entretiennent d'excellentes relations politiques, diplomatiques, de coopération et d'amitié.