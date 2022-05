Burkina Faso: Procès Thomas Sankara - Le verdict des intérêts civils pour ce matin

Plus de deux semaines après les débats relatifs aux intérêts civils dans l'affaire Thomas Sankara et 12 autres, c'est maintenant l'heure du verdict. Rendez-vous donc aujourd'hui 10 mai 2022, à la salle des Banquets de Ouaga 2000, pour cela.

C'est aujourd'hui mardi 10 mai 2022, sur le coup de 10h, que la Chambre de première instance du tribunal militaire doit rendre son délibéré sur les intérêts civils du dossier Sankara. Le président de cette chambre, Urbain Méda, son conseiller et les juges accesseurs militaires vont nous situer sur qui va payer les réparations subséquentes des évènements du 15 octobre 1987.

On sait déjà que les parties civiles, et dans une certaine mesure le paquet, ont argumenté pour une condamnation solidaire de l'Etat et des accusés.

Mais pour sa part, l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE) a fait feu de tout bois pour se disculper dans ce dossier. D'ailleurs, il a réclamé 1,145 milliard de francs CFA pour le préjudice causé à l'Etat à l'occasion du coup d'Etat de 87 qui avait porté Blaise Compaoré au pouvoir.

Alors l'attente aujourd'hui, c'est de savoir si l'Etat sera également mis dans le box des condamnés. Cette perspective, on le sait, garantira les réparations dues aux familles des victimes.

L'autre point important de ce délibéré, c'est le sort réservé aux ayants droit des trucidés du 15 octobre 1987.

La famille Sankara a déjà fait savoir qu'elle réclamait le franc symbolique. De ce fait, il ne devrait y avoir aucune surprise sur ce point.

Par contre, s'agissant des autres familles des victimes, la réponse de la chambre devra dire si elles sont éligibles à la perception des dédommagements. Cela dans la mesure où on se rappelle qu'en dehors de la famille de Frédéric Kiemdé, celles des autres victimes avaient déjà perçu des montants en guise de dédommagement dans le cadre de la Journée nationale du pardon en 2001. Mieux, elles avaient chacune signé un engagement sur l'honneur à ne plus ester en justice et à ne plus réclamer aucune autre réparation en lien avec le drame de 87.

Partant de là, on se demande bien si la justice militaire va reconnaître la valeur de ces engagements. Quoi qu'il en soit, on le saura sans aucun doute à travers la décision du tribunal militaire relative au volet dommages et intérêts de ce dossier.

Rappelons que l'affaire Sankara a été appelée le 11 octobre 2021 avec 14 accusés. Mais c'est 12 d'entre eux qui ont au finish comparu à la barre, car Blaise Compaoré, l'instigateur, et Hyacinthe Kafando, l'exécutant, sont tous deux hors de nos frontières.

Cependant, si l'on sait que Blaise séjourne sur les bords de la lagune Ebrié, on n'a en retour aucune information sur le lieu de résidence de Hyacinthe même si selon certaines rumeurs persistantes il serait en Côte d' Ivoire.

Il faut également noter que toutes les personnes condamnées dans ce dossier ont interjeté appel.