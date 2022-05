Afrique: COP 15 - Forte mobilisation des Chefs d'État et de gouvernement africains

La Cop 15 est un événement mondial majeur qui polarise l'attention des plus hauts dirigeants du monde entier, particulièrement ceux de l'Afrique. C'est ce qui explique la présence de 11 Chefs d'État et de gouvernement africains qui ont fait le déplacement à Abidjan, capitale économique du pays, qui accueille, depuis le lundi 9 mai, la 15e conférence des parties à la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse (Cop 15) qui se tient jusqu'au 20 mai.

Ainsi, Muhammadu Buhari Président de la République du Nigeria et son homologue Faure Gnassingbé du Togo sont à Abidjan à la faveur de cette rencontre dont la cérémonie officielle d'ouverture s'est déroulée au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire (Abidjan-Cocody). Idem pour Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Président du Ghana et George Weah du Liberia. Mohamed Bazoum, le Chef d'État du Niger, a aussi effectué le déplacement sur les bords de la lagune Ebrié. Mohamed Ould El Ghazouani, Président de la Mauritanie, n'a pas voulu manquer cet important rendez-vous. Si ces Chefs d'État ont déjà foulé le sol ivoirien, il n'en est pas de même pour Umaro Sissoko Embalo (Guinée-Bissau) qui est attendu le mardi 10 mai 2022.

En outre, à l'instar de ces hautes autorités de l'Afrique de l'ouest, on note également la présence de plusieurs autres Chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique centrale. Il s'agit notamment du Président de la République du Congo (Rdc) Felix Tshisekedi, qui a fait le déplacement avec son épouse Denise Nyakeru Tshsekedi, Première dame. Il en est de même pour le Président de la République de la Namibie Hage Geingob et la Première dame Monica Geingos. Ismaël Omar Guelleh, Chef d'État du Djibouti (Afrique australe) se trouve aussi à Abidjan dans le cadre de la Cop 15. On notera aussi la présence de Tarja Halonen, ancienne Présidente de la Finlande.

Au niveau des Chefs de gouvernement, Rose Christine Ossouka Raponda, Premier ministre du Gabon, est à Abidjan pour prendre part à la Cop 15. Par ailleurs, plusieurs ministres, dont les départements ministériels sont en rapport avec l'environnement ou le climat, ont effectué le déplacement à Abidjan.

Par ailleurs, de hauts responsables issus des organismes internationaux (Onu, Union africaine, Union européenne, Banque mondiale, Bad, Pnud, Cedeao, Comesa, Uemoa, Cen-Sad, Fonds saoudien pour le développement, Opep) se trouvent à Abidjan pour partager leurs expériences et s'enquérir des bonnes pratiques en matière de lutte contre la désertification et de préservation de l'environnement.