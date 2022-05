Angola: Le Chef de l'État santoméen exprime sa confiance dans le renforcement des relations

Luanda — Le Président de la République de São Tomé et Principe, Carlos Vila Nova, a exprimé, ce mercredi, à Luanda, sa satisfaction et sa confiance dans le renforcement des relations avec l'Angola dans différents domaines.

S'exprimant lors d'une conférence de presse à l'issue d'une rencontre avec son homologue angolais, João Lourenço, le Président santoméen a également exprimé sa satisfaction face à la décision de reprendre la Commission bilatérale entre les deux pays qui, après 15 ans d'inactivité, se réunira fin mai à São Tomé e Príncipe, où de nouvelles orientations de coopération seront discutées.

"Ce qui nous guide, ce sont des raisons très hautes et profondes, qui ont à voir avec l'élévation de ces relations, visant l'amélioration des conditions de vie des populations", a-t-il déclaré.

"Après cette visite et la séance de travail que nous avons eue, je suis sûr que nous avons du chemin à parcourir pour améliorer les conditions existantes", a-t-il souligné.

Depuis dimanche (8) en Angola, pour une visite de travail de trois jours, Carlos Vila Nova a déclaré : " aujourd'hui, je suis encore plus sûr que ce voyage sera renforcé et nous le ferons pour le bien des deux pays et des peuples ".

L'Angola et São Tomé et Príncipe ont officialisé leur coopération en février 1978, par le biais de l'Accord général d'amitié et de coopération et de la Commission mixte bilatérale créée en janvier 1980.

En 1995, ils ont signé un accord pour la protection réciproque des investissements, en vue de créer des conditions favorables pour encourager les initiatives privées et renforcer la coopération économique entre les deux États.

L'Angola et São Tomé et Príncipe, tous deux membres de la Communauté des Pays de Langue Portugaise (CPLP) et de la Commission du Golfe de Guinée (CGG), entretiennent d'excellentes relations politiques, diplomatiques, de coopération et d'amitié.