Angola: La coopération légistique domine le dialogue entre les parlementaires angolais et santoméens

Luanda — La coopération légistique (production législative) entre les Assemblées nationales d'Angola et de São Tomé et Príncipe a été discutée ce lundi dans la capitale angolaise, Luanda.

La première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Emília Carlota Dias, a dirigé la délégation angolaise, tandis que celle de São Paulo était dirigée par le premier vice-président Guilherme Octávio dos Ramos.

Dans des déclarations à la presse, Carlota Dias et Guilherme dos Ramos ont confirmé la nécessité de renforcer la coopération dans le domaine de l'élaboration des lois entre les deux parlements.

Ils ont jugé essentiel que les deux parlements échangent leurs expériences sur le fonctionnement de leurs organes législatifs, ainsi que dans le domaine de l'administration parlementaire.

Carlota Dias a également jugé indispensable d'encourager les chefs d'Etat pour le dynamisme, de plus en plus, de la coopération entre les deux pays.

À son tour, Guilherme Octávio dos Ramos a suggéré l'échange d'expériences sur la représentation parlementaire elle-même et ses commissions de travail respectives.

Guilherme dos Ramos est d'avis que, comme elle est une émanation populaire directe, elle est obligée de faire une législature de proximité, représentant les électeurs.

Les députés font partie de l'entourage du président de la République de São Tomé et Príncipe, Carlos Manuel Vila Nova, qui effectue, depuis dimanche, une visite d'État en Angola.

L'Angola et São Tomé et Príncipe ont officialisé leur coopération en février 1978, à travers l'Accord général d'amitié et de coopération, et l'institutionnalisation de la Commission mixte bilatérale, créée en janvier 1980.

La sixième et dernière session de cet organe a eu lieu à Luanda, en novembre 2007.

En 1995, les deux pays ont signé l'accord de protection réciproque des investissements, en vue de créer des conditions favorables pour stimuler les initiatives privées et intensifier la coopération économique bilatérale.

En 2019, des domaines ont été identifiés pour une nouvelle stratégie de coopération, en mettant l'accent sur le tourisme, les transports et l'exploitation d'hydrocarbures offshore.

L'Angola et São Tomé et Príncipe, qui entretiennent des relations politiques et diplomatiques, entre autres, sont membres de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) et de la Commission du golfe de Guinée (CGG).

São Tomé et Príncipe, un pays insulaire africain situé près de l'équateur, fait partie d'une chaise volcanique avec des rochers et des coraux impressionnants, outres des forêts tropicales et des plages.