Congo-Brazzaville: Championnat départemental de boxe - Pari gagné pour la nouvelle Ligue

La Ligue départementale de boxe de la ville océane, dirigée par Alexis Mayet, a organisé du 2 au 8 mai à stade Enrico-Mattei dans le deuxième arrondissement Mvou-Mvou, son premier championnat communal.

La compétition dont la cérémonie de clôture a été présidée par le directeur des Sports et de l'Education physique, Joseph Biangou Ndinga, en présence du directeur de cabinet du préfet de Pointe-Noire et du secrétaire général de la Fédération congolaise de la discipline.

Sept jours durant, des combats rudes ont retenu l'attention de quinze mille spectateurs amoureux des arts martiaux. Le rendez-vous des boxeurs ponténégrins a tenu ses promesses en valeur et en qualité. En effet, les 111athlètes sociétaires de vingt-deux clubs se sont engagés dans le championnat de relance, après deux ans de passage à vide suite à la crise sanitaire liée au coronavirus.

A l'issue de la compétition, les heureux gagnants de chaque catégorie ont exprimé leur satisfaction de recevoir les médailles. " Je suis ravi de rentrer cette fois-ci à la maison avec ma médaille, parce qu'aux championnats passés on se battait, on se blessait, mais on ne recevait pas les médailles à la fin de la compétition. Je félicite les membres de la nouvelle Ligue et je souhaite que cette expérience soit continuelle ", a indiqué le médaillé d'argent en catégorie Moyen B, Charmant Pandzou, très rassuré de remporter l'or au championnat national à Brazzaville.

De même, Gerdel Nzioma Nowa, médaillé d'or, s'est dit très heureux de remporter une première médaille de sa carrière. " Je suis très content d'offrir une médaille à mon club, Black-Panthère, après trois combats gagnés. Je remercie mes encadreurs pour ce qu'ils ont fait pour moi ", s'est exprimé le jeune qui était à sa première aventure devant un grand public.

Alexis Mayet, le nouveau président de la Ligue départementale de boxe, a remercié tous les partenaires qui ont contribué à la réussite de cet événement départemental. " Je vous témoigne ma sincère gratitude pour votre concours à l'aboutissement heureux de ce championnat ", a-t-il dit. Pour lui, cette compétition est une première expérience de sa mandature à la tête de la ligue de Pointe-Noire. " Nous espérons, chers sponsors, pour les futures échéances, transformer ce coup d'essai en coup de maître. Nous comptons résolument sur vous ", a-t-il indiqué.

Il a, par ailleurs, sollicité l'indulgence de tous au sujet des imperfections de toutes natures constatées tout au long de la compétition. Alexis Mayet a aussi formulé ses vifs remercîments au directeur départemental des Sports, et au président de la fédération, Gaëtan Nkodia, pour leur présence et le soutien effectif à la tenue du championnat. "Après une semaine ensemble dans le fair-play, nous voici à la fin de notre championnat qui a réuni 111athlètes de 22 clubs pour plus de 15 000 spectateurs, une performance remarquable", s'est-il félicité avant d'ajouter qu' au total, 22 médailles d'or, 22 médailles d'argent et 40 médailles de bronze ont été décernées aux meilleurs athlètes de Pointe-Noire.

Prenant la parole dans son mot de clôture, le directeur départemental des Sports a félicité les organisateurs pour la réussite du championnat. " Je vous adresse avec force et courage mes vives félicitations pour avoir tenu le championnat de bout en bout, dans une atmosphère sereine et responsable assortie d'une très bonne organisation", a-t-il reconnu, avant de mettre en garde les sportifs.

"Je saisis une fois de plus cette occasion pour demander à tous les sportifs de garder ce beau élan d'attitude au combat. Je félicite les vainqueurs et j'encourage les perdants parce que la défaite n'est qu'une partie remise, il faut se remettre en cause afin de se ressaisir pour les futures échéances. Soyez vigoureux, forts et conséquents et surtour prêts à relever les defis vis-à-vis des prochaines compétitions", a-t-il conseillé, souhaitant bonne continuation du programme d'activité à la Ligue.