Afrique: CAF-C2 - Mazembe vient à bout de RS Berkane à Lubumbashi

Entré en jeu quasiment à la fin de la partie, John Bakata a privé la Renaissance sportive de Berkane d'un résultat d'égalité face à Mazembe, à Lubumbashi. Son but inscrit à la 90+5e mn pourrait péser lourd au match retour de la demi-finale de la C2 africaine.

Il a fallu attendre la 90+5e mn de jeu pour voir le Tout Puissant Mazembe inscrire le but de la victoire contre la Renaissance sportive de Berkane du Maroc, le 8 mai au stade de la commune de Kamalondo, à Lubumbashi. C'était en match aller de demi-finale de la Coupe de la Confédération archi-dominé par les Corbaux du Grand Katanga dans l'entre-jeu. Entrée à la 88e mn à la place de Philippe Kinzumbi, John Bakata a marqué à la 90+5e mn, reprenant de la tête un centre du meneur de jeu Glody Likonza. Au cours de cette rencontre, les joueurs de l'entraîneur français Franck Dumas ont copieusement dominé les poulains du technicien congolais Florent Ibenge, ancien coach de V.Club et ancien sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo. Renaissance de Berkane a choisi de jouer à la défensive, les deux joueurs congolais du club ont joué. L'ailier international Chadrac Muzungu Lokombe a débuté la partie, avant de céder sa place à Tuisila Kisinda à la 80e mn.

Pour ce match, Mazembe devait absolument gagner afin de mieux aborder le second acte à Berkane. Franck Dumas a fait confiance au gardien de but Baggio Siadi Ngusia, et en défense, les Zambiens Tandi Mwape et Kabaso Chongo (remplacé par Mercey Ngimbi à la 68e mn), Kevin Mondeko, Djos Issama, Zemanga Soze, l'Ivoirien Christian Koffi Kouamé, Ernest Luzolo Sita, Adam Bossu Nzali (remplacé à la 46e mn par Glody Likonza, Jephté Kitambala (remplacé par Rabbi Mayombo à la 81e mn), Philippe Kinzumbi (remplacé à la 88e mn par John Bakata).

Florent Ibenge, quant à lui, a aligné une équipe de Renaissance sportive de Berkane venue pour limiter les dégâts avec Akbi dans les perches, et dans le champ le Burkinabé Dayo Issoufou (ancien de V.Club), Camara (remplacé à la 82e mn par Oubila), Alfahli, Naji, Muzungu (remplacé à la 80e mn par Tuisila), Mokadem, Regragui, el Moussaoui, Baadi, El Bahri (remplacé à la 58e mn par EL Bahraoui).

A la conférence de presse d'après match, Franck Dumas a déclaré : " Le score d'un but à zéro n'est pas un score piège. L'important est que nous avons pris l'avantage. Nous préférons partir là-bas avec un but d'avance, bien que nous ayons eu plus d'occasions pour marquer plus de buts. Mais nous allons continuer à travailler là-dessus, et à nous de finir le travail au match retour. Nous n'avons pas peur de l'équipe adverse, plutôt nous avons beaucoup du respect ".

Pour sa part, le coach Florent Ibenge de RS Berkane a indiqué : " Le seul regret que nous avons pour ce match est que nous n'avons pas été très bons dans l'utilisation du ballon. Nous avons beaucoup péché plus dans l'inattention... Mais nous allons continuer à travailler parce qu'il y a un autre match. Nous avons envie d'aller en finale et nous n'avons pas encore dit notre dernier mot. Nous restons avec notre volonté d'aller en finale ". Le match retour est prévu le 15 mai à Berkane, une partie qui s'annonce acharnée, pour une place en finale.