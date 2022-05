Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Sortie officielle de l'Association des femmes unies pour l'entraide et projets communs

Les retrouvailles ont eu lieu le 6 mai à la sous-préfecture de Hinda, dans le département du Kouilou, en présence de la présidente du bureau exécutif de l'association, Elisabeth Mangoko, accompagnée d'autres membres et sous le regard de nombreux curieux de la localité.

Pour la présidente du bureau exécutif, l'association est un mouvement de femmes et d'hommes regroupés autour d'un idéal commun pour s'entraider et entreprendre des projets d'intérêt collectif. Celle-ci est ouverte à toute personne susceptible d'adhérer à ses statuts disponibles à son siège.

Elisabeth Mangoko a signifié que cette association est apolitique et s'emploie pour des activités économiques. Elle a, entre autres visées, la promotion des idéaux de paix et du vivre ensemble chers au président de la République, car sans la paix rien de concret ne pourra se réaliser. En d'autres termes, la président exécutive a soutenu avec force qu'aucun développement n'est possible sans la paix et le vivre ensemble.

" Dans la société congolaise, les femmes sont considérées comme le socle de la famille. Les femmes rurales représentent une force économique pleine de ressources. Celles-ci contribuent à la fois aux revenus familiaux et à la croissance de leurs communautés à travers diverses initiatives. Qu'elles travaillent comme entrepreneures, ouvrières agricoles ou autres, dans des entreprises familiales, à leur compte ou pour d'autres, les femmes assument la majeure partie du travail ", a-t-elle signifié.

Cette association est composée d'un bureau d'honneur de six membres présidé par Roland Bouity Viaudo, d'un bureau exécutif de six membres dirigé par Elisabeth Mangoko suivi d'une commission de contrôle et de vérification de quatre membres dirigée par Joseph Mampouya.

Notons qu'après cette sortie officielle, d'autres actions sont programmées dont la vulgarisation des statuts et du réglement intérieur de l'association qui a été bien accueillie par l'ensemble des habitants de la contrée.