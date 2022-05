Angola: Le pays et Sao Tomé et Principe renforcent la coopération parlementaire

Luanda — Le président de l'Assemblée nationale, Fernando da Piedade Dias dos Santos, a exprimé lundi le désir de renforcer la coopération entre les parlementaires angolais et santoméens, en la rendant plus fructueuse et durable.

Le leader du Parlement angolais s'exprimait à la séance plénière solennelle de l'Assemblée nationale, à l'occasion de la visite d'État en Angola du Président de Sao Tomé et Principe, Carlos Vila Nova.

"Nous aspirons à renforcer davantage la coopération entre nos deux parlements, en la rendant plus fructueuse et durable, tant au niveau bilatéral que multilatéral", a-t-il déclaré.

Fernando da Piedade Dias dos Santos a informé que l'Assemblée nationale a tout intérêt à continuer à renforcer ces liens de coopération " et est convaincue que les gains et les synergies justifient de marcher main dans la main ".

Elle a exprimé son intérêt à renforcer, au niveau bilatéral, l'accord de coopération avec le Parlement de la République de Sao Tomé et Principe, signé pour la première fois en 2004.

Il a informé que l'esprit qui a guidé la signature de cet accord était de consolider les relations et les liens culturels d'amitié, de solidarité, de fraternité et de coopération parlementaire entre les deux pays.

Fernando da Piedade Dias dos Santos estime que les relations interparlementaires et la diplomatie parlementaire, en tant que nouveaux axes d'intervention et d'influence des parlements, ont enregistré des gains significatifs " et constituent, actuellement, un complément à la diplomatie classique ".