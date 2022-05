Afrique: 2e édition du Cyber Africa Forum - Des experts font des propositions pour une souveraineté numérique en Afrique

La deuxième édition du Cyber Africa Forum a été ouverte ce lundi 9 mai 2022, à Abidjan. Prennent part à ce rendez-vous de la cybersécurité de nombreux experts venus de plusieurs pays de la sous-région et aussi de pays européens.

Lors d'une table ronde sur le thème : " Souveraineté numérique et protection des données, leviers de la croissance économique en Afrique ", des experts dans le secteur ont non seulement relevé des failles dans la cybersécurité en Afrique. Mais aussi ont fait des propositions pour y remédier.

Mme Rockya Coulibaly Fofana, directrice de la cybersécurité, représentant le ministre de la Communication et de l'Economie numérique de Côte d'Ivoire, a insisté sur le renforcement de la recherche et du développement. Et sur cette question, elle milite pour des innovations pour mieux appréhender le risque cyber dans les pays africains.

Déjà, selon elle, la Côte d'Ivoire a créé des centres d'innovation en cybersécurité qui seront logés dans certains établissements supérieurs du pays.

Le pays travaille à l'amélioration du cadre législatif et surtout cherche à mettre en œuvre des initiatives allant dans le sens de la sensibilisation aussi bien pour les autorités et les dirigeants que le grand public.

Un accent devra aussi être mis sur la mise en place des infrastructures. Wandji Thierry, président directeur général de Cybastion, qui prenait part au débat, a évoqué cette question. Pour lui, en investissant pour la mise en place des infrastructures, il faut aussi penser aux ressources humaines et techniques.

Ces infrastructures devront être également adaptées aux réalités des pays africains. Et faire en sorte qu'il n'y ait pas de barrière entre les pays et que ceux-ci communiquent.

Quant à Sofiane Elabdi, associé, leader cyber Afrique Deloitte, il estime que la coopération ne devra pas être minimisée.

A l'en croire, il faut mettre sur pied un écosystème de partenaires publics et privés composés de chercheurs et d'experts pour donner un coup d'accélérateur à la cybersécurité et renforcer la confiance. Sans oublier la collaboration avec les pays de l'Europe.