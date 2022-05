Maroc: M. Mayara s'entretient avec le Président de l'Assemblée Parlementaire de la Méditerranée

Rabat — Le président de la Chambre des Conseillers, M. Naama Mayara, s'est entretenu, lundi à Rabat, avec le président de l'Assemblée Parlementaire de la Méditerranée (APM), Gennaro Migliore.

Les deux parties ont eu des discussions "importantes" sur les moyens de renforcer la coopération parlementaire entre les pays méditerranéens en vue de contribuer au bien-être et à la prospérité de leurs peuples, à travers le renforcement des fondements de la coexistence et le rétablissant de la paix et de la stabilité dans la région, indique un communiqué de la Chambre.

M. Mayara s'est félicité des efforts déployés par l'APM pour promouvoir le dialogue et la compréhension mutuelle entre les pays et les peuples méditerranéens qui partagent les mêmes valeurs, soulignant que la Chambre des conseillers, en tant que membre actif de cette institution parlementaire, aspire renforcer davantage son partenariat avec cet important groupement parlementaire.

Fier de son identité méditerranéenne à travers sa consécration constitutionnelle et ses nombreuses manifestations dans les traditions et coutumes du peuple, le Maroc consacre son engagement positif dans l'espace méditerranéen, que ce soit à travers l'Union pour la Méditerranée ou le dialogue 5+5, a-t-il ajouté.

Le Royaume, a-t-il enchaîné, manifeste également sa préoccupation constante pour les questions qui accablent cet espace, telles que la sécurité, le terrorisme, le crime organisé, le trafic de drogue, l'immigration clandestine, les changements climatiques, les conflits liés aux défis énergétiques, alimentaires et sécurité sanitaire ainsi que les défis de la reprise économique face aux effets de la pandémie de ِCovid-19.

Pour sa part, M. Migliore, actuellement en visite de travail au Royaume à la tête d'une importante délégation, a salué les rôles importants joués par la Chambre des Conseillers, en tant qu'acteur majeur dans l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée.

Il a souligné la détermination de l'APM à organiser certaines rencontres sur le territoire marocain, notamment celles en lien avec l'amélioration des conditions de vie des peuples de la Méditerranée, évoquant le Forum de la région euro-méditerranéenne et du Golfe, qui se tiendra en décembre prochain et qui sera l'occasion d'approfondir la coopération et d'intensifier les efforts entre ces deux espaces géographiques pour faire face aux défis communs, dont l'instauration de la paix, la sécurité et la stabilité dans la région.

M. Migliore a félicité le Maroc pour sa stabilité politique, son ouverture économique et sa tolérance religieuse, des facteurs qui font du Royaume un acteur majeur dans la région.

Évoquant l'organisation prochaine au Maroc d'une grande conférence internationale sur le dialogue interreligieux, M. Migliore a souligné que de telles occasions constituent un véritable pont pour approfondir la coopération entre le Nord et le Sud en vue de surmonter les contraintes et les problèmes communs liés au terrorisme et au crime organisé.

A cette occasion, le Président de l'APM a adressé une invitation officielle à M. Mayara pour participer à l'importante conférence qui sera organisée à Naples en juin prochain sur ce sujet en coopération avec l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime.