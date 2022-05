Maroc: Démarrage à l'Université Privée de Fès de la semaine nationale de l'Ingénieur

Fès — La 2ème édition de "La semaine des Métiers de l'Ingénieur" a été lancée, lundi, à l'initiative de l'Université Privée de Fès (UPF) sous le thème "Les Métiers d'ingénieur à l'ère de l'intelligence artificielle et des Smart Cities".

Cette manifestation qui se poursuivra jusqu'au 13 mai courant, connait la participation d'ingénieurs, des universitaires et des experts et tend à encourager les étudiants ingénieurs à s'engager dans la voie de l'innovation et de l'entreprenariat.

S'exprimant à cette occasion, le Président de l'Université Privée de Fès, Mohammed Aziz Lahlou a souligné que cet évènement se veut un rendez-vous annuel pour mettre en avant les différents aspects du métier de l'ingénieur de demain, d'autant plus, a-t-il fait remarquer, que "les attentes du monde professionnel, de la société et des individus, exprimées en termes de compétences nécessaires à l'exercice de métiers d'ingénieur, ont évolué avec le temps dans un contexte devenu international et un monde en mutation".

"Orientées spécifiquement vers les aptitudes scientifiques et technologiques, elles se sont progressivement élargies vers des compétences financières, commerciales, managériales, juridiques ou encore sociales", a-t-il expliqué.

M. Lahlou a aussi fait part des qualités fondamentales requises pour devenir ingénieur, dont la rigueur, l'organisation et la persévérance, l'esprit d'équipe et de communication ainsi que la curiosité et l'ouverture, relevant que cette manifestation s'inscrit dans l'engagement de l'UPF "sur la voie de la modernité et de l'excellence notamment au niveau de notre offre de formation qui est construite sur une pédagogie de l'autonomie, sur des contenus transdisciplinaires orientés vers l'innovation et le développement personnel et aussi sur l'apport des partenaires professionnels".

De son côté, le doyen de Faculté des Sciences de l'Ingénieur à l' UPF, Jamil Ouazzani a indiqué que l'université a pour mission de former des ingénieurs compétitifs dans les différentes spécialités couvrant le génie civil, le génie informatif, le génie des systèmes embarqués et le génie des énergies renouvelables, ajoutant qu'"en conjuguant excellence scientifique et technologique, développement des soft skills et maitrise des enjeux de développement durable, nous visons à former des acteurs innovants et responsables, prêts à relever les défis de demain dans un monde globalisé".

"Dans ce monde en constante mutation influencé par la mondialisation et la numérisation des services, les formations proposés aux étudiants vont de plus en plus vers ce qu'on appelle l'hybridation des compétences", a expliqué M Ouazzani , ajoutant que "d'un modèle d'enseignement vertical, les grandes écoles d'ingénieurs passent aujourd'hui à un modèle transversal qui met en avant la pluridisciplinarité de leurs cursus".

La séance d'ouverture de la 2ème semaine des Métiers de l'Ingénieur, a été marquée par la signature de deux Conventions de partenariat. La première a été conclue entre l' Université Privée de Fès et Partenariat Afrique Assistance Technique Ingénierie (PAATI), une société d'ingénierie en génie civil, spécialisée dans les domaines routiers et de mobilité.

Quant à la seconde convention, elle rassemble l'UPF et l'Association Carrefour de l'Entreprise Sociale Marocaine et l'Organisation Non Gouvernementale "Soleterre- Stratégie di pace ONLUS".

Plusieurs thématiques seront abordées lors de cette semaine dont "les Nouveaux Métiers du Digital" , "L'EdTech au service de l'apprentissage", "Transformation Digitale au service de la formation et des métiers de l'ingénierie", "L'innovation dans la mobilité de demain... .commence par vous aujourd'hui" , "Les métiers de l'Ingénieur quel Avenir du Maroc ?", "La Réglementation dans l'Efficacité Energétique" et "Appui et promotion de l'entreprenariat sociale et à l'insertion socioéconomique des jeunes au Maroc".

Au programme aussi des compétitions axées sur "le coding challenge", "Construction à l'extrême" , "la challenge start up" et "la compétition robotique".

Ces compétitions thématiques sont ouvertes aux élèves ingénieurs aussi bien de l'Université Privée de Fès que ceux provenant des autres écoles d'ingénieurs à travers le Maroc.

Chaque compétition sera clôturée par une cérémonie en l'honneur de tous les participants et au cours de laquelle les gagnants se verront décernés les prix de consécration.