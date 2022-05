Burkina Faso: Education et technologie numérique - Un partenariat entre Huawei Burkina et l'Université virtuelle du Burkina en gestation

Le président de l'Université virtuelle du Burkina, Jean Marie Dipama, a confié que le programme éducatif va permettre de renforcer l'enseignement à distance.

Huawei Burkina a présenté, le vendredi 22 avril 2022, à Ouagadougou, son programme de partenariat Huawei ICT Academy à l'Université virtuelle du Burkina.

Avec plus de 30 ans d'expérience technique et de pratiques de développement des talents, Huawei ICT Academy a développé des solutions innovantes de coopération université-entreprises. Ce programme éducatif numérique a été présenté à l'Université virtuelle du Burkina, le vendredi 22 avril 2022, à Ouagadougou. En effet, l'Université virtuelle s'est inscrite dans une dynamique d'acquérir ce programme nécessaire pour l'atteinte de ses objectifs, à travers la formalisation d'un partenariat avec Huawei.

A l'occasion, le président de l'Université virtuelle du Burkina, Jean Marie Dipama, a souligné l'importance de cette initiative qui va renforcer les capacités des étudiants en matière de connaissance et de compétences en TIC. " Avec l'accompagnement de Huawei Burkina, nous allons travailler à mettre en place ce programme éducatif dédié à l'éducation des jeunes étudiants aux TIC ", a-t-il laissé entendre. Il a confié, qu'il s'agira avec ce partenariat naissant, de valoriser les techniques de moyens de communication dans le domaine universitaire. Selon M. Dipama, les meilleures opportunités seront mises en œuvre dans le but de participer au développement du domaine informatique au Burkina.

En rappel, l'Académie des TIC de Huawei a été lancée en 2013 et a pour objectif de créer un écosystème de talents, de stimuler le développement de l'industrie des TIC et de couvrir l'ensemble du processus d'apprentissage, de certification et d'emploi. " La contrepartie, c'est le partage d'expérience et aussi donc le transfert de connaissance " a relevé M. Dipama. Tout en remerciant l'équipe de HUAWEI BURKINA FASO pour leur présentation, il a réitéré la disponibilité de l'Université à accompagner de telles initiatives qui concourent à la découverte et à la montée en compétence de l'expertise locale.

Le responsable de HUAWEI- Burkina, Christopher Liu, s'est réjoui de cette coopération qui, selon lui, va permettre aux étudiants de participer aux formations de HUAWEI dans le domaine de la technologie TIC et de passer des examens qui leurs permettront d'acquérir des certificats. " Des emplois et des stages de soutiens seront attribués aux jeunes étudiants les plus performants " a-t-il indiqué.