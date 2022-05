Afrique: Santé au travail - L'OST se présente aux employeurs et employés

Pour le directeur régional de l'OST des Hauts-Bassins, Dr Adolphe Meda, (micro) la rencontre vise à mieux faire connaitre la structure aux partenaires techniques et sociaux.

La direction régionale de l'Office de santé des travailleurs (OST) des Hauts-Bassins a échangé, le jeudi 5 mai 2022 à Bobo-Dioulasso, avec ses partenaires sociaux et techniques. Cette rencontre avait pour but de faire connaitre l'office aux employeurs et employés de sa zone de couverture.

L'Office de santé des travailleurs (OST) veut mieux expliquer son mécanisme de fonctionnement à ses partenaires sociaux et techniques. A cet effet, il a échangé, le jeudi 5 mai 2022 à Bobo-Dioulasso, avec notamment la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO), la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), la direction régionale de la santé des Hauts-Bassins et le Centre hospitalier universitaire Souro Sanon (CHUSS) de Bobo-Dioulasso.

La rencontre a été marquée par des communications et par une remise d'attestations à certaines entreprises. Pour le directeur régional de l'OST, Dr Adolphe Meda, la rencontre a pour but de mieux faire connaitre l'OST et les conditions d'exercice des actes de la médecine de travail, de présenter les acquis et insuffisances et à échanger avec les partenaires en vue d'améliorer les prestations au profit des uns et des autres. " Cette rencontre de l'OST, avec ses partenaires techniques et sociaux, est une activité statutaire inscrite dans le plan d'actions de l'institution et qui vise à satisfaire au devoir de redevabilité de celle-ci envers ses partenaires ", a souligné le directeur régional.

A l'entendre, l'OST/Bobo a, au cours de l'année 2021, mené de nombreuses activités entrant dans ses prérogatives, comme la visite des lieux de travail, des campagnes d'information et de sensibilisation ou des visites médicales périodiques. Pour l'un des formateurs, Dr Issa Traoré, la rencontre a pour but de mieux expliquer les missions de l'OST afin de susciter une grande adhésion des employeurs et des travailleurs. Les participants ont salué cette initiative et ont souhaité que ces genres d'activités se tiennent régulièrement afin de permettre à un plus grand nombre d'entreprises ou de services de mieux connaitre l'OST.