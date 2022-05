Rwanda: 6e édition du Forum international du leadership féminin - La Côte d'Ivoire honorée à Kigali

C'est un évènement qui se veut une formidable opportunité pour les femmes de la vingtaine de pays attendus du 30 mai au 06 juin 2022 à Kigali au Rwanda. Ce, dans le cadre de la 6e édition du Forum international du leadership féminin.

Mais avant la tenue de cette rencontre, Désirée Bognini Djomand, présidente de la Coalition des organisations unies, initiatrice de ce forum, a animé une conférence de presse le jeudi 05 mai 2022, à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire au Plateau.

Expliquant les enjeux de ce rendez-vous, elle a souligné qu'il s'agit d'avoir des rencontres B to B, de rechercher des financiers et investisseurs pour leurs activités, de s'ouvrir à de nouvelles opportunités d'affaires, et de partager les bonnes pratiques avec des personnes qui ont bien réussi dans leurs secteurs d'activité.

" On a un moment très important qui est le dîner-gala de distinction. Il est très important de mettre en lumière les femmes qui ont réussi. Ensuite, nous visiterons des business de femmes et des institutions ", a-t-elle affirmé.

Désirée Djomand a par ailleurs annoncé que la Côte d'Ivoire est à l'honneur cette année. Il faut donc que ce pays qui est "très aimé et très en vue" soit bien représenté. C'est pourquoi, elle s'est offusquée du fait que l'appui de partenaires institutionnels (Présidence de la République, Primature) ne soit pas encore arrivé alors qu'il s'agit d'aller défendre le drapeau ivoirien à Kigali.

La marraine de la Coalition des organisations unies et chef de la délégation pour cette mission en terre rwandaise, Nanan Amah Nadine Bla, a rappelé qu'il sera question de faire la promotion "du made in Côte d'Ivoire".

Pour elle, il est donc normal que les femmes de Côte d'Ivoire soient accompagnées. " Le Rwanda est un modèle de leadership féminin, on ira tous ensemble pour nous inspirer de cette expérience de leadership féminin ", a-t-elle fait savoir.

Quant à Dr Parfait Kouassi, 1er vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, il a salué l'engagement de la marraine, Nanan Amah Nadine Bla et de la présidente de la Coalition des femmes unies, Désirée Djomand.

Il a relevé que depuis 2014 au niveau de la chambre consulaire, un service spécifique est dédié à la promotion du genre et de l'entrepreneuriat féminin. " Approchez-vous de nous et vous verrez la panoplie d'activités et des opportunités qu'offre notre chambre ", a-t-il invité.

D'ailleurs, Dr Parfait Kouassi a réitéré l'engagement de son institution à accompagner la délégation ivoirienne. A l'ouverture de la conférence de presse, Pacifique Kayihura, président de la communauté rwandaise en Côte d'ivoire, s'est félicité du choix de son pays pour abriter la 6e édition dudit forum.

A l'en croire, cela montre que les efforts consentis par le gouvernement rwandais commencent à porter des fruits. " Au niveau du Parlement, 60% des postes sont occupés par les femmes. Au niveau ministériel, nous comptons plus de 40% de femmes ", a-t-il affirmé.

Sont annoncées à cet évènement, les ministres Nialé Kaba, Anne Désirée Ouloto et la directrice de cabinet de la Première dame, Patricia Sylvie Yao. Les 3 premières éditions du forum se sont déroulées aux Nations unies à Genève en Suisse. Et les 4e et 5e se sont tenues respectivement en Tunisie et au Sénégal.