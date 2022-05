Cote d'Ivoire: Décès d'Amadou Soumahoro - Gouvernement, Sénat, Cesec réaffirment leur soutien à la famille du défunt

Le Premier ministre, Patrick Achi, à la tête d'une délégation du gouvernement, a présenté le lundi 9 mai 2022, ses condoléances à la famille Soumahoro, à la résidence du défunt à la Riviera 3.

Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, qui a parlé en son nom, a affirmé que l'affliction des tenants du pouvoir et surtout de la famille politique d'Amadou Soumahoro est grande, tant cette disparition laisse un vide difficile à combler.

" Le Premier ministre et la délégation qui l'accompagne ont bien voulu effectuer le déplacement, au regard de la triste nouvelle qui est parvenue à sa famille politique. Et au regard des rapports qui unissent les deux personnalités, le chef du gouvernement a jugé nécessaire de venir ce soir pour prendre toute sa place dans ce grand deuil qui frappe le district du Woroba, la Côte d'Ivoire, le Président de la République et la famille du Rhdp ", a-t-il indiqué par la suite.

Siandou Fofana a précisé que Patrick Achi, dès l'annonce de la nouvelle, s'était rendu aux côtés de la veuve pour la consoler. Et hier, toujours bouleversé par le rappel à Dieu de son ami, il a tenu à venir encore dire "Yako" à la famille de l'homme qu'il connaissait bien et avec lequel il avait des rapports particuliers.

Le porte-parole de la délégation a, en outre, rassuré la famille de l'illustre disparu que le gouvernement jouera sa partition dans l'organisation des obsèques. A cet égard, il a informé que les autorités gouvernementales offrent la somme de 5 millions de FCfa pour aider la famille à faire face aux urgences.

Souleymane Soumahoro, au nom de la famille éplorée, a salué l'initiative des membres du gouvernement. " La famille me charge de vous traduire toute sa reconnaissance et vous dit combien de fois elle est sensible face à votre implication dans les obsèques ", a-t-il exprimé.

Après les représentants de l'État, des personnalités du Sénat, avec à leur tête le premier responsable de la Chambre basse du Parlement, Jeannot Ahoussou-Kouadio, ont fait montre de leur solidarité envers la famille endeuillée. " Nous sommes venus saluer la mémoire de cet illustre fils du Woroba. Nous sommes là pour vous soutenir dans cette épreuve difficile ", a dit Agbahi Félicien, donnant ainsi l'objet de leur présence. Il a annoncé que Ahoussou-Kouadio offrait 3 millions pour les préparatifs des funérailles.

Souleymane Soumahoro, toujours au nom de la famille, a exprimé la joie du Woroba de voir le Sénat à leurs côtés en cette circonstance douloureuse.

Le Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec) était également au nombre des délégations à avoir assisté la famille Soumahoro. Les conseillers, conduits par leur président Eugène Aka Aouélé, ont dit avoir fait le déplacement pour partager la douleur et la peine de celle-ci.