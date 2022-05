Sénégal: Amélioration du financement des Pme - L'Adepme et la Giz lancent le projet " Accès "

L'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme) et la GIZ (coopération allemande) ont lancé lundi 9 mai 2022, le projet " Accès au financement pour les petites et moyennes entreprises " et l' " Académie du financement des Pme ".

Les partenaires visent, à travers ce projet financé à hauteur de 8 millions d'euros, à renforcer l'écosystème du financement des Pme au Sénégal.

Les Petites et moyennes entreprises (Pme) représentent 98% des entreprises au Sénégal mais ne bénéficient que de 9% des crédits accordés. Une situation qui amène l'Adepme, en partenariat avec la GIZ, de chercher des solutions à travers le projet " Accès ".

En ce sens, ledit projet financé à hauteur de 8 millions d'euros par la coopération allemande et vise à renforcer l'écosystème du financement des Pme au Sénégal, a été lancé lundi 9 mai à Dakar.

La problématique principale est, selon les acteurs du projet, que pour les banques et autres institutions financières, il est souvent long et coûteux de traiter les demandes des Pme, d'autant plus que de nombreuses petites entreprises au Sénégal n'ont ni états financiers ni historiques bancaires.

Les coûts sont élevés tout comme le risque, ce qui ne présente pas de grands intérêts pour les banques, de sorte que les Pme ne reçoivent souvent pas de financement, signale les responsables du projet.

A travers le projet " Accès ", l'Adepme, la GIZ ont pour objectif de rapprocher les Petites et moyennes entreprises et les institutions financières afin que, d'une part, un plus grand nombre d'entreprises accèdent à financement et que, d'autre part, les institutions financières puissent développer durablement leurs services aux Pme.