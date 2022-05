Cote d'Ivoire: Protection des systèmes d'information publics et privés - Le gouvernement présente la Stratégie nationale de cybersécurité

A l'occasion de la deuxième édition du Cyber Africa Forum (Caf) qui a été ouvert ce lundi 9 mai 2022, à Abidjan, le gouvernement a affiché sa volonté d'améliorer la résilience en termes de cybersécurité en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, il ambitionne de mettre sur pied une Stratégie nationale de cybersécurité. Dans le cadre de la mise en place de cette Stratégie nationale de cybersécurité, il est prévu la création d'une Agence nationale de la cybersécurité.

L'information a été donnée par Mme Rockya Coulibaly Fofana, directrice de la cybersécurité au ministère de la Communication et de l'Economie numérique, qui représentait le ministre de tutelle.

A l'en croire, cette agence sera chargée de la mise en œuvre " des plans d'action, de la coordination de la gestion des crises de cybersécurité et des actions de protection des infrastructures critiques et des systèmes d'information publics et privés, ainsi que le pilotage des processus de prévention ".

Pour atteindre ses objectifs, le gouvernement veut nécessairement mettre l'accent sur la formation des ressources humaines locales et la sensibilisation des utilisateurs aux enjeux du numérique et de la cybersécurité. C'est pourquoi, selon la directrice de la cybersécurité, toute initiative de la société civile telle le Cyber Africa Forum (Caf) est saluée.

Franck Kié, le commissaire général du Caf, a notamment appelé chacun des participants à tirer de ces deux jours d'échanges " des solutions concrètes, viables et opérationnelles, des contacts de qualité, bienveillants et dynamiques à travers les moments de networking et de rencontres B2B pour le renforcement de la sécurité des sociétés ". Car, explique-t-il, les cybercriminels ne connaissent aucune pause et de ce fait font peser leurs menaces tous les jours de l'année.

Des propositions fortes sorties des différents panels du Forum seront érigées en boussole pour l'année à venir et la prochaine édition du Caf, a promis le commissaire général.