Angola: Le pays parie sur la coopération commerciale avec São Tomé et Príncipe

Luanda — L'Angola a exprimé ce lundi son intention de travailler avec le gouvernement de São Tomé et Príncipe à la création de mécanismes pour encourager la circulation réciproque des hommes d'affaires et des commerçants des deux pays.

L'intention a été exprimée, à Luanda, par le Président angolais, João Lourenço, lors du déjeuner offert à son homologue de São Paulo et Principe, Carlos Vila Nova, dans le cadre de la visite d'État de trois jours en Angola.

Selon le Chef de l'État angolais, le déplacement des hommes d'affaires des deux pays créera, dans un proche avenir, la croissance économique et la création d'emplois.

A l'occasion, João Lourenço a déclaré que dans le cadre du partenariat stratégique prévu, l'Angola et São Tomé et Príncipe devraient exploiter au maximum le potentiel existant dans les secteurs de la défense et de la sécurité, de la pêche et du tourisme.

Il a ajouté que le partenariat stratégique devrait s'étendre aux secteurs du commerce, de l'intérieur, de l'ordre intérieur, des transports aériens et maritimes, ainsi qu'aux ressources minérales et pétrolières.

Dans son discours, João Lourenço a souligné la nécessité de créer d'urgence les conditions matérielles pour rendre viables les échanges entre les deux pays.

Il a rappelé que l'Angola et la République démocratique de São Tomé et Príncipe avaient une histoire et un parcours politique similaires et, pour cette raison, il croit aux énormes possibilités de coopération qui existent.

Conjoncture internationale

Le Président angolais a souligné le fait que, ces derniers temps, le monde traverse des moments préoccupants et très complexes.

" Il est naturel que les événements actuels suscitent des inquiétudes qui méritent notre attention ", a-t-il souligné.

Dans ce contexte, il a évoqué les conflits qui se déroulent dans les différentes régions de la planète, en particulier le terrorisme international, qu'il considère comme "un fléau mondial", avec des répercussions "extrêmement graves" en Afrique.

" Parce que nous sommes tous conscients de ce phénomène, il a été décidé, lors du 35ème Sommet de l'Union Africaine, de tenir à Malabo, à l'initiative de l'Angola, le Sommet sur le Terrorisme et les Changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique, au cours duquel nous ferons part de notre contribution à la résolution de ces problèmes ", a-t-il précisé.

Il a déclaré que malgré le fait que l'Afrique soit confrontée à des conflits armés depuis des années sans solutions en vue, les dirigeants du continent ne sont pas indifférents au sort des peuples d'autres continents qui font face à une situation similaire, comme au Moyen-Orient et plus récemment en Europe.

" Nous défendons la nécessité de tout faire pour prévenir les conflits latents ou, là où cela n'est pas possible, d'œuvrer à un cessez-le-feu et à la négociation d'une paix solide et durable ", a-t-il exprimé.