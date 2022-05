Angola: Le président santoméen salue la performance de l'Angola dans la médiation des conflits

Luanda — Le Chef d'État de la République de São Tomé et Príncipe, Carlos Vila Nova, a salué lundi le rôle de l'Angola dans la médiation des conflits en Afrique et dans le monde.

L'homme d'État santoméen s'exprimait à la réunion plénière solennelle de l'Assemblée nationale, à l'occasion de sa visite d'État en Angola, visant à renforcer les relations bilatérales.

Le Président de São Tomé et Príncipe a considéré l'Angola comme " une haute voix de légitimité pour contribuer à l'arbitrage des conflits sur le continent et dans le monde où le poids des défis est énorme et toute aide pour les résoudre est la bienvenue et nécessaire".

"Cette construction d'un Angola démocratique et respecté fait de votre pays une référence, une puissance et une autorité dans la médiation des conflits", a-t-il exprimé.

Carlos Manuel Vila Nova a également rappelé le témoignage de la fraternité angolaise au moment de la formation des Forces de défense et de sécurité de son pays, qui étaient à l'état embryonnaire dans les années 80.

Il a noté que l'Angola a affecté nombre de ses enfants à São Tomé et Príncipe, ainsi que des moyens militaires dans une livraison sans la moindre agitation pour définir la souveraineté de São Tomé et Príncipe.

"Notre mémoire collective et individuelle n'effacera jamais ces actes d'affection, d'amitié engagée et sans aucune exigence de contrepartie de la part du peuple frère d'Angola", a-t-il indiqué.

En effet, il a souligné que la visite d'un Chef d'État de São Paulo en Angola est un acte qui dépasse le domaine de la diplomatie et du protocole et relève la dimension d'une réaffirmation de profonde gratitude.

Il a ainsi exprimé l'intérêt de son pays à approfondir, de plus en plus, les liens séculaires qui unissent les deux États.

Paix en Angola

L'homme d'État santoméen a considéré la paix conclue entre les Angolais, le 4 avril 2002, comme une réalisation majeure dans la période postindépendance, la qualifiant d'un témoignage de la capacité d'harmoniser les positions divergentes.

"C'est un enseignement et une référence historique pour l'Afrique et le monde. Un cas d'étude et un repère très inspirant", a-t-il reconnu.

Dans son discours, Carlos Vila Nova a également évoqué les effets du conflit armé en Europe de l'Est, qui se font déjà sentir de manière non déguisée en Afrique, notamment dans les pays qui dépendent en grande partie des importations de céréales en provenance des pays en conflit.

Elections

Comme l'Angola, il a dit que São Tomé et Príncipe organisera également des élections en 2022.

Il a noté que l'Angola appellera ses enfants à participer aux élections générales et, à São Tomé, il y aura des élections législatives, municipales et régionales.

A propos, il a indiqué que "ce sera pour nous l'occasion de montrer l'exemple au reste de l'Afrique et du monde, en réaffirmant la consistance adulte de nos démocraties".

Il s'est dit convaincu que ces élections se dérouleront en toute quiétude et que les instances issues de ces élections concrétiseront l'engagement historique que les résultats leur imposent de s'engager pour le développement du bien-être de leurs populations.

L'Angola et São Tomé et Príncipe ont officialisé leur coopération en février 1978, à travers l'Accord général d'amitié et de coopération, et l'institutionnalisation de la Commission mixte bilatérale, créée en janvier 1980.

Les deux États, qui entretiennent entre autres des relations politiques et diplomatiques, sont membres de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) et de la Commission du golfe de Guinée (CGG).