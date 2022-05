Congo-Kinshasa: Ministère de l'Agriculture - Tenue prochaine d'un atelier de validation de la politique nationale agricole durable

Des sources proches du ministère de l'Agriculture, l'on apprend que grâce à l'appui technique et financier de Fonds des Nations unies pour l'alimentation (FAO), du Fonds national pour la réduction des émissions de gaz dues à la déforestation et à la dégradation des forêts et de l'Initiative pour les forêts d'Afrique centrale (Fonaredd/Cafi), un atelier national sera bientôt organisé pour valider le document de la Politique nationale agricole durable (Pnad).

Le consultant international/FAO, Sylvestre Makanga, a indiqué qu'une fois validé par les différentes parties prenantes, le document sera soumis pour adoption en Conseil des ministres d'ici à fin juin.

Toutefois, a-t-il expliqué, l'atelier de validation se tiendra après compilation de toutes les contributions reçues des parties prenantes, y compris du groupe inter-bailleurs pour le développement rural (Gibader). Il a ajouté que le document final qui sera validé et adopté par le Conseil des ministres ne sera pas le produit du ministère de l'Agriculture tout seul, mais celui des efforts conjugués de toutes les parties concernées.

Notons qu' après la validation en juillet 2020 de la politique nationale de l'aménagement du territoire, puis cette année de la politique nationale foncière et bientôt de la politique nationale agricole, la République démocratique du Congo se dote d'importants outils qui lui permettront de bien organiser ces secteurs. Quant à la Pnad, elle tombe à point nommé car elle résoudra 70 % des problèmes alimentaires des congolais. Dans sa mise en œuvre, le ministère de l'Agriculture assurera la coordination sectorielle et la concertation avec les partenaires au développement en vue de garantir son efficacité et le suivi-évaluation des programmes et projets en faveur de toute la population.