Afrique: Centre africain de recherche interdisciplinaire sur l'Afrique - Brice Arsène Mankou nommé directeur d'études et de recherches au Canada

Sociologue et enseignant à l'École nationale d'administration publique du Québec et au Centre de formation et de coopération internationale, le Franco-Congolais Brice Arsène Mankou vient d'être nommé un des directeurs d'études et de recherches du Centre africain de recherche interdisciplinaire sur l'Afrique (Caria).

Passionné par la recherche en Afrique, le Franco-Congolais est déterminé par l'orientation fondamentale et la recherche action sur des thématiques qui touchent le développement socioéconomique du continent.

En tant que nouveau directeur de recherche du Caria, il s'est dit prêt à travailler sur les questionnements du devenir de l'Afrique : " Où en est l'Afrique avec les Objectifs de développement durable, ou encore le changement climatique aujourd'hui? " / " Qu'en est-il de la régionalisation en Afrique, ou des projets du Nepad, voire les échanges inter- africains ? " / " Où en est-on avec la décentralisation, et pour quelles implications économiques et sociales ? ".

" L'Afrique s'en sortira demain en investissant dans le capital humain et l'économie de la connaissance en formant sa jeunesse ", a confié Brice Arsène Mankou qui entend faire, dans ses nouvelles fonctions, la promotion de la connaissance au service de l'Afrique.

Pour ce faire, semble-t-il, il devra déployer ses efforts en deux axes majeurs. Le premier s'orientera vers la recherche fondamentale dans le but de mieux faire connaître l'Afrique au Canada, et auprès des instituts de recherche, en mettant en valeur sa contribution dans la formulation des grandes problématiques en rapport avec le développement des sociétés contemporaines. Le second va être centré sur la recherche appliquée interdisciplinaire qui se focalisera sur les actions concrètes à mener en faveur de l'émancipation et du développement socioéconomique du continent.

Auteur de plusieurs recherches et études sociologiques, le tout nouveau directeur du Caria enseigne la sociologie à Sciences Po-Reims et à l'université de Rouen Normandie ainsi qu'à l'École nationale d'administration publique du Québec.

https://caria-circa.ca/notre-equipe/

www.bricemankou.fr