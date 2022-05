Congo-Kinshasa: Le Cardinal Fridolin Ambongo prend acte des excuses présentées par l'abbé Aimé Lusambo devant l'Eglise

Contrairement à ce qui se raconte, l'abbé Aimé Lusambo n'a pas été réhabilité. Après son adresse de confession devant les fidèles de l'Eglise en pleine célébration eucharistique, sa demande de pardon a été accueillie par le Cardinal Fridolin Ambongo, célébrant de ladite messe, le dimanche 8 mai 2022.

En effet, le curé de la paroisse saint François ne sera investi que par un décret de mesure conservatoire, et pas de manière orale.

Conscient de son offense, l'abbé Aimé Losambo a présenté des excuses à tous les fidèles de l'Eglise, mais aussi au cardinal, tout en demandant l'intersession de tout un chacun pour que tel acte ne se reproduise de sa part.

" C'est avec humilité, un cœur contrit et repentant que je prends la parole au sujet de la vidéo dans laquelle je faisais une blague en face de moi... J'avoue en âme et conscience et je reconnais devant Tata Cardinal que cette blague était de mauvais goût. Pour s'en rendre compte, il suffit de voir combien il vous a heurté et scandalisé plus d'un. Je sollicite vos prières pour qu'une telle imprudence ne se reprenne plus dans ma vie de prêtre. Une fois de plus, pardon, pardon et pardon ", a-t-il reconnu.

Pour sa part, le Cardinal Fridolin Ambongo a indiqué avoir pris acte de sa demande de pardon, tout en fustigeant une fois de plus l'acte commis.

" Un prêtre ne s'exprime pas de la sorte. C'est une offense à notre foi, à notre honneur. C'est un acte grave. Cependant, quand un pêcheur, reconnaît ses péchés et demande pardon, on le lui accorde. Nous prenons acte de sa demande de pardon ", a réagi le Cardinal, tout en précisant que " Nous ne disons pas qu'il est réhabilité. Il a reçu un décret de mesure conservatoire. Tant qu'il n'a pas reçu un autre décret suspendant le premier, il n'est pas réhabilité. "

Il y a lieu de rappeler que l'Abbé Aimé Losambo a été repéré dans une vidéo qui a fait la ronde des médias il y a deux semaines, en train de s'opposer à la proposition de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) qui s'inscrit dans l'idée de permettre aux prêtres qui ont des enfants d'assumer leur responsabilité sans la soutane.