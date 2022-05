Congo-Kinshasa: Lésés !

Combien de fois aviez-vous été lésés ? Combien ? Plus lésés que les congolais lambda tu meurs ! Il n'y a pas pire que cela. Des enseignants, en passant par des médecins et infirmiers, sans oublier les magistrats, bref, tout au long des différents régimes passés, ils ont été atrocement lésés par la prise en charge décriante des anciens gouvernements.

Ces derniers manquaient parfois de bonne volonté pour honorer leurs engagements envers cette catégorie de personnes. Le reste des agents publics de l'Etat connaissent, à ce jour, le refrain : "les mêmes effets produisant les mêmes conséquences". Grosso-modo, cette situation demeure intemporelle. Triste.

Il est de plus en plus devenu normal pour certains compatriotes de troquer leurs vestes qui sentent la bureaucratie aux T-shirt-Casquette, afin de créer des mouvements associatifs pour unir toutes les forces possibles en vue d'interpeller et de formuler des recommandations palpables aux décideurs avec l'espoir que demain sera plus meilleur qu'aujourd'hui.

En parlant de malheur, plusieurs mois, la problématique du non-paiement des intervenants aux éditions 2019-2020 de Tenafep a fait l'objet d'une audition à laquelle les Ministres des finances et de l'EPST ont été entendus devant la commission mixte ECOFIN-Socioculturelle. L'IGF est attendue dans les prochains jours pour livrer sa version des faits. Il va sans dire que tout doit être fait afin que ceux-ci soient payés et que l'opinion retienne également, une bonne fois pour toute, où est passée cette somme destinée aux intervenants et que la question soit clarifiée une fois pour toute. Ce feuilleton a longtemps duré.

Même si le Gouvernement a décidé, finalement de mettre un terme à cette "escroquerie", l'affaire RAM a mis en difficulté des millions des congolais.

En vue de financer son fonctionnement, qui plus est inscrit dans le Plan National Numérique, une taxe a été instituée, dont le paiement s'effectuait à travers le prélèvement d'unités. Une mesure totalement incompréhensible et sans aucune base légale, comme l'estimaient les députés.

Même si le Ministre Kibassa s'était battu bec et ongles pour convaincre les élus nationaux, son discours n'était tombé que dans les oreilles des sourds. Pour les députés nationaux, prélèvement ou taxe, peu importait la dénomination. Selon eux, ce système devrait absolument être aboli, ce qui fût quelques mois plus tard. Cette histoire fait montre visiblement, à quel point les congolais sont souvent lésés par ceux qui les dirigent.