Afrique: Forum international Mining Indaba 2022 - Cape Town - Le grand oral de Sama Lukonde attendu aujourd'hui

Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre de la RD-Congo, séjourne depuis dimanche 08 mai 2022 à Cape Town, en République Sud-africaine où il représente le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la 25ème édition du Forum international Mining Indaba 2022.

A la tête d'une forte délégation composée des Ministres de Mines, du Numérique ainsi que de la Communication et médias, le Chef du Gouvernement prononce son discours ce mardi 10 mai 2022 devant plusieurs personnalités, membres de la Société civile, opérateurs et experts du secteur minier venus de différents coins du continent et d'ailleurs. L'enjeu est de taille.

Car, Jean-Michel Sama Lukonde tâchera de présenter les opportunités d'investissements qu'offre le secteur minier congolais aux participants qui espèrent en la République Démocratique du Congo, considérée comme la pièce maitresse à ces assises. Placé sous le thème " Évolution du secteur minier africain : investir dans la transition énergétique, l'ESG et les économies ", cette édition du Forum international Mining Indaba 2022 devra aboutir à la mise sur pied des stratégies capables de favoriser le développement de l'Afrique par les mines.

A en croire Patrick Muyaya, ministre de la Communication et médias, ce Forum est une belle opportunité pour la RDC de présenter ses atouts dans la préservation du climat et, comme pays solution, de faire valoir ses potentialités dans la production des principaux matériaux qui rentrent dans la fabrication des batteries électriques. " La République Démocratique du Congo est habituée à participer à cette grande rencontre continentale qui parle des enjeux miniers.

Mais vous savez qu'à cause de Covid-19 ça faisait deux ans et deux mois que cette rencontre ne s'est pas tenue. Cette rencontre de la reprise vient avec une thématique qui met la République Démocratique du Congo au cœur. Vous avez suivi les interventions particulièrement du Président Zambien où il a été beaucoup plus question du rôle que la RDC peut jouer non seulement dans la transition énergétique mais aussi dans la production des batteries et de tout ce qui concerne les enjeux du 21ème siècle.

Pour nous comme Gouvernement, il a été important et c'est ce qui justifie la participation du Premier Ministre lui-même, à haut niveau, pour montrer que nous voulons profiter de cette plateforme pour passer le message de la République Démocratique du Congo comme Pays solution à la fois dans la préservation du climat mais aussi comme pays solution intervenant dans la production des principaux matériaux qui rentrent dans la formation des batteries électriques qui sont essentiels dans la transition énergétique ", a déclaré à la presse Patrick Muyaya Katembwe. Etaient présents à la cérémonie d'ouverture, lundi 09 mai 2022, le Président Zambien Hakainde Hichilema le Sud-africain Cyril Ramaphosa, hôte, et le Botswanais Mokgweetsi Masisi.