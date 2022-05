Congo-Kinshasa: Parlant de son album " Pré-Evo "- Chris Mpela - "Je fais des choses que Bourreau et Alain Mpela n'ont jamais réalisé dans la musique... "

Il s'appelle Chris Mpela alias HOKAGE. La musique est sa passion. Chanteur, auteur-compositeur, instrumentiste, animateur, chorégraphe, réalisateur des clips vidéo et arrangeur de musiques et producteur. Bref, il est un artiste-manager complet.

Il faut retenir avant tout que Chris MPELA est le petit-frère de Gecko Bourreau et Alain MPELA qui sont deux chanteurs et danseurs percutants dans l'histoire de la musique congolaise moderne.

La seule différence entre lui et ses aînés biologiques est que Chris MPELA est un astre de la nouvelle génération qui veut faire de la musique autrement. Etant musicien inné, il a plusieurs atouts artistiques et managériaux que fait sa particularité dans la musique. HOKAGE évolue en Europe, précisément en Belgique où il mène sa carrière en cavalier solitaire avec l'appui de ses parents et aussi de ses frères et sœurs de la famille. " Je n'ai rien appris de mes grands frères dans la musique... ", a-t-il souligné.

En séjour à Kinshasa, Chris MPELA a procédé à la présentation de son tout premier album de sa carrière musicale intitulée " PRE-EVO " aux chevaliers de la plume et du micro. C'était au cours d'une conférence de presse tenue au night-club "Parc de Prince" dans la commun de Kasa-Vubu où l'artiste a profité également pour partager quelques uns de ses projets à venir dans la musique.

Parlant de son album, Chris Mpela a fait savoir que le titre "PRE-EVO" signifie préparation de l'évolution dont le message consiste à conscientiser la jeunesse du Congo et du monde à bannir l'oisiveté. Etant congolais du sang, sa vision est de révolutionner les choses en RDC, son pays natal qui est confronté à plusieurs difficultés énormes dans tous les domaines de la vie.

" Je suis un musicien inné. Chez nous les Mpela, l'art est dans le sang, c'est dans notre famille. Je suis un congolais résidant en Europe. Notre pays, le Congo est confronté à beaucoup des défis énormes. Alors à travers mon album, je voulais simplement conscientiser surtout les jeunes afin de révolutionner les choses dans tous les domaines de la vie. Voilà ma nouvelle vision. Entant musicien d'évolution", a déclaré Chris MPELA.

Hors génération précédente, le chanteur veut, désormais, se présenter comme un esprit libre, qui suscite de l'espoir à la jeunesse pour évoluer.

Polyvalent, Chris MPELA est un artiste flexible qui s'adapte à tous les styles et genres musicaux. Raison pour laquelle, son album dispose une diversité et mieux encore un mélange des styles dont le fondamental reste la rumba congolaise originelle de ses ancêtres.

"J'apprécie beaucoup les travails que font mes collègues musiciens congolais mais j'ai aussi ma particularité qui est fondée sur l'originalité. Je constate que tout le monde fait la même chose. Cette triste situation est à la base de la baisse de notre musique au niveau international. On ne sait plus faire la différence. Pour comprendre que je me suis démarqué des autres, je demande aux mélomanes de bien écouter mon disque et ils vont découvrir mon savoir-faire artistique. Car ma musique est très différente et ouverte au monde. Elle peut facilement être écoutée au Japon, en Amérique... Donc, au-delà de l'Afrique et de l'Europe", a indiqué le géniteur " PRE-EVO".

Constitué de 11 chansons, l'opus sera officiellement lancé le 11 juin 2022 sur toutes les plateformes numériques de téléchargement de musique.

Véritable bête de scène, Chris MPELA est déterminé à faire beaucoup de merveilles pour le plaisir de ses fans. Avec le soutien du public, HOKAGE promet des surprises qui permettront de découvrir sa nouvelle dimension durant sa carrière solo.

"La musique congolaise est presque morte. Pour la relever, il faut une révolution. Raison pour laquelle je vous propose l'album " PRE-EVO que je vous recommande de consommer sans modération ", a conclu le petit frère de Gecko Zizou Bourreau Mpela.