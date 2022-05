Madagascar: Le pays mis en face de ses réalités

La note publiée par la Banque mondiale sur son site officiel à propos de Madagascar doit nous interpeller car elle décrit sans fard notre situation sur les plans économique et social.

Le constat dressé est sévère. Il met les gouvernants devant leurs responsabilités et doit les forcer à redoubler d'efforts pour commencer à combler ce retard abyssal que notre pays connaît. Le régime en est conscient, mais il travaille à son rythme et malgré toute la volonté manifestée, le pays restera encore longtemps au bas de l'échelle.

Le rapport de la Banque mondiale publié sur le site de cette institution a de quoi effarer les Malgaches. Elle nous permet de voir la réalité en face. On se doutait que notre situation était peu reluisante et même catastrophique. Nos dirigeants le savent certainement et préfèrent se voiler la face. C'est d'abord la comparaison avec le Rwanda qui saute aux yeux. Ce pays, l'un des plus avancés du continent, est cité comme modèle en Afrique. Madagascar ne pourra pas atteindre son niveau avant plus de 70 ans si elle ne fait pas de réformes audacieuses. La crise de ces deux dernières années a certes fait plonger son économie, mais les dirigeants doivent inverser la tendance en prenant des mesures audacieuses.

Il faudra 10 ans pour y arriver. Elle affirme que la croissance est structurellement limitée. Elle souligne la faiblesse de la gouvernance et des institutions. Elle met en lumière les méfaits de la crise sur le plan social. Elle affirme que la Grande île a le quatrième taux de malnutrition le plus élevé au monde. 97% des enfants de 10 ans et moins accusent un retard scolaire important. Le système de couverture sociale est très faible car seule 6% de la population en bénéficie. La nécessité d'un taux de croissance plus élevé et plus inclusif est nécessaire pour réduire la pauvreté. Cela ne pourra se faire qu'avec la mise en chantier de réformes profondes pour permettre l'arrivée de nouveaux investissements dans de nombreux secteurs. La balle est dans le camp de nos dirigeants qui doivent tenir compte de ces remarques.