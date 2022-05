Madagascar: OPEC Fund - 35 millions USD pour faire face à la crise climatique

Le Fonds de l'OPEP pour le Développement International (OPEC Fund) fournira un financement de 35 millions de dollars US, à l'Etat malgache, pour un projet destiné à faire face aux effets néfastes de la crise climatique.

Le financement qui fera prochainement l'objet d'une signature de convention a été évoqué, hier à Ambohidahy, lors d'une rencontre entre le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation Edgard Razafindravahy et une délégation de l'OPEC, conduite par son Country Manager M.Badaoui, ainsi que d'une équipe de l'ONUDI.

Utilisation positive

Il s'agit plus précisément du projet Middle East Green Initiative financé par l'Arabie Saoudite, et destiné à faire face à la crise climatique actuelle à travers le reboisement et la

préservation des forêts. Le programme vise notamment une utilisation positive des hydrocarbures pour protéger l'environnement. " Plusieurs pays africains sont choisis pour développer le concept et Madagascar dont l'engagement s'avère le plus avancé est proposé comme " le pays pilote de cette initiative ", a déclaré M. Boudaoui. La Grande Île présente en effet des enjeux climatiques très importants, mais aussi parce qu'elle est très exposée aux ravages des cyclones. Le programme se décline en trois volets. Il s'agit, en premier lieu, de vulgariser le concept de cuisson propre qui vise à développer d'autres sources d'énergie pour la cuisson, comme le gaz de pétrole liquéfié (GPL), le solaire, l'hydroélectricité, l'éthanol, le four amélioré etc. Le projet vise également la reforestation en impliquant le secteur privé à travers l'écotourisme, l'agrobusiness et la protection de l'écosystème malgache. Enfin, la formation et l'entreprenariat féminin seront privilégiés par le projet.

Développement industriel

Selon le ministre Edgard Razafindravahy, cette initiative est d'une importance particulière et les actions seront essentiellement orientées vers le développement industriel de la production d'éthanol, qui d'ailleurs a été promis par la Première dame lors de sa visite à Ambilobe. Il s'agira également de développer l'agro-foresterie et l'agro-industrie, ainsi que de mettre en œuvre des solutions d'électrification dans les zones pépinières industrielles. Enfin et non des moindres, l'exploitation du gisement de gaz de Mahaboboka à Toliara pourrait être relancé afin d'obtenir un gaz pour la consommation domestique.