Madagascar: Football / Barea - Pas de regroupement avant les matches

Si la demande de la Fédération malagasy de football n'est pas acceptée par la Confédération africaine de football (CAF), les Barea n'auront pas le temps pour la préparation avant le match du 1er juin contre le Ghana.

Course contre la montre. La liste des joueurs retenus par le sélectionneur Nicolas Dupuis est très attendue. Selon la déclaration du technicien français, la moyenne d'âge de sa pré-liste est de 27 ans. " À la CAN, la moyenne d'âge était de 29 ans, et là, elle est de 27 ans. Il y a un rajeunissement de l'équipe avec le respect des anciens. Les footballeurs sont au top de leur potentiel à cet âge ", a souligné Nicolas Dupuis. Le revenant a préféré garder une grande partie du staff qui avait réussi à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Egypte.

Rudy, l'ancien gardien des Barea à la CAN revient avec le groupe et sera aussi analyste vidéo. Florent Mullot, qui est le préparateur physique des Fosa Junior et figurant déjà aussi dans le staff de Dupuis auparavant, rempile également.

Mais il y a un amalgame au sein du staff avec un assistant malgache, surtout par rapport aux barrières de la langue et aussi pour un meilleur équilibre entre Européens et Malgaches. L'équipe n'aura peut-être pas le temps de se préparer car les joueurs ne seront réunis que le 31 mai prochain et joueront leur premier le 1er juin contre le Ghana. " J'ai appelé les joueurs suite à cette question de date pour savoir s'il est possible de se réunir en France le 25 mai pour les expatriés.

Malheureusement, ceux évoluant à La Réunion, en Arabie Saoudite et en Egypte sont en plein championnat et ils ne pourront être libres qu'à la date FIFA ", a continué Dupuis. " Si tout le monde est là, on pourra mettre en place de bonnes choses. La préparation ça aide, on n'aura même peut-être pas le temps de faire un entraînement.

Si on parle de préparation, il n'y en aura donc aucune. Pour ce qui est de la philosophie de jeu, j'essaierai de m'adapter au profil des joueurs qu'on a, et ce avec le talent offensif et la qualité technique individuelle évidente avec la rigueur défensive au service de ce talent offensif ", a continué le technicien français. La FMF a formulé une demande auprès de la CAF pour un report des matches du 3 et 8 juin prochains.