Madagascar: TGV Antsiranana - Étoffé dans l'étouffement

Cela faisait plus de deux ans que les adhérents du parti au pouvoir n'avaient pas effectué une telle célébration à cause de la pandémie. Le Secrétaire général du parti dans la province d'Antsiranana - député élu dans la ville de Diégo-Suarez - Jocelyne Maxime, avait pour ambition de réunir les membres à la plage Orangea, et de passer un moment convivial.

Dès jeudi, des partisans et membres du parti TGV (Tanora malaGasy Vonona) d'Antsiranana se sont mobilisés pour les préparatifs de la fête tant attendue. En effet, le samedi 07 mai 2022 est une date que les membres des bureaux et les sympathisants ont choisi pour célébrer le nouvel an bien qu'on soit à la fin du premier semestre. Vendredi, des intendants du gouvernement sont venus assister à la fête pendant que les petits membres du parti originaire de la Sava déballent leurs valises dans les écoles publiques, lieu d'hébergement, après plus de 10 heures de route.

Vendredi, une grande réunion digne d'un congrès provincial s'est déroulée au sixième étage de l'Hôtel de la Poste. Le TGV de la région d'Antsiranana s'étouffe, il s'étoffe. Bien qu'on considère que c'est un parti parti sur de bonnes bases depuis 2010, dit-on. Il est encore là et confirme sa présence malgré les rails rouillés.

Le chemin de la " Dame de Fer " paraît rouillé. Antsiranana est toujours orange, dixit un membre. Cela a été confirmé lors du carnaval de samedi matin. Une marée orange couvrait la Rue Colbert et la Rue Justin Bezara. Jocelyne Maxime a prouvé aux yeux de tous que le TGV d'Antsiranana est en marche. Mais, certains ne partagent pas cet avis. Le TGV ralentit. Il n'a plus assez de force pour traverser la dernière ligne droite de la course présidentielle. Un avenir incertain vu que la population se paupérise de plus en plus. Les habitants de la région septentrionale commencent à tirer la langue. Ils le font pour deux raisons, d'une part, une grimace à l'Etat, Le ral-bol se ressent au fin fond des quartiers défavorisés. D'autre part, elle tire la langue car elle est fatiguée. La crise l'a punie. Diana est à genoux !

La faim justifie les moyens ! En entendant les bruits de couloir qu'un festin serait offert par les membres du gouvernement et les intendants de la ville, afin de pouvoir bien arroser la fête, les habitants de la ville et des deux régions Sava et Diana sont venus nombreux à la cérémonie. " Est-ce réellement un soutien ? Ou sont-ils juste affamés ? " Des questions pertinentes posées par un chauffeur de tuk-tuk.

En effet, la fête organisée par les membres du parti TGV de la province d'Antsiranana, suscite un débat. " Ils osent organiser une grosse bringue, qu'en est-il de la Secren, du taux de chômage qui ne cesse de grimper dans la région, de la Route Nationale 6 qui est désormais une piste nationale presque impraticable ? " se demandent les politistes de rue.