Madagascar: Pétanque / Grand Open Mixte Zone Sud - Victoire de Tafita et Dina

Tafita et Dina recevant les coupes, les trophées Zafimaniry et 2 millions d'ariary des mains du président du CBAT, Kaleb.

Pari tenu pour le Club Bouliste Ambalavao Tsienimparihy du président Kaleb qui a organisé, samedi et dimanche au boulodrome d'Ampasambazaha, avec brio le Grand Open Mixte de la Zone Sud à Ampasambazaha et devant une foule monstre nécessitant même l'aide des policiers pour le maintien de l'ordre.

Avec 72 équipes engagées, le CBAT n'est même pas rentré dans ses frais puisqu'il a fallu offrir 2 millions d'ariary aux vainqueurs contre 600 000 ariary aux seconds et 200 000 ariary de chaque pour les troisièmes et les quatrièmes.

Remontada. Mais cela n'a pas empêché Kaleb d'exprimer sa satisfaction suite à la présence de tous les grands noms de la pétanque, mais sans l'aide des sponsors.

Au bout, le public a eu droit à une finale de rêve gagnée au forceps par Tafita et Dina d'Iarivo Bouliste Club devant Mamy et Hasina du Bouliste Ialatsara Club Ambohimahasoa sur le score de 13 à 12.

Tafita menait déjà par 12 à 4 et avait même le treizième point en main lorsque Mamy Ronaldinho et Hasina firent une très belle remontada au grand bonheur du public. Il a donc fallu tout le talent de Tafita pour s'offrir la victoire sur une erreur de Mamy qui aurait dû dégager les deux boules au lieu de choisir de pointer sur un terrain très difficile pour ne pas dire hors normes avec de gros cailloux. Et à une heure avancée de la nuit puisque l'horloge indiquait déjà 21 h 15.

Partie amicale. En demi-finale, Tafita a battu Bakoly et Vonjy, la révélation de ce tournoi que le CBT a sorti de sa botte, sur le score néanmoins serré de 13 à 10. Une partie amicale car les mauvaises langues mentionnaient une politique anti-BIC.

Dans l'autre demi-finale entre deux équipes du BIC, la discipline du club a rendu les choses plus limpides puisqu'il a été décidé que Mamy et Hasina représenteraient une meilleure chance par rapport à Judicaël et Ram's. Inutile alors de préciser le score amical car BIC, sans comprendre le président fondateur Zozo Rucher Rakotovazaha, a déjà fait son choix. Pour quelle raison ? Cela reste à prouver même si sur le papier Mamy est meilleur que Ram's aux tirs et en pointe. Quant à Judicaël, elle est très à l'aise aux tirs pour former un duo d'attaque avec Ram's. Autant dire que face à Tafita et Dina, ces deux boulistes du BIC ont aussi autant de chance de gagner que Mamy et Hasina. Mais que voulez-vous, les regrets viennent toujours après.